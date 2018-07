Demi Lovanto Sempat Konser Sebelum Over Dosis, Matanya Berkaca-kaca dan Penonton Lihat Hal Janggal

TRIBUNJABAR.ID- Penyanyi Demi Lovanto sempat tampil dalam sebuah konser dua hari sebelum dia ditemukan over dosis di rumahnya pada Selasa (24/7/2018).

Dilansir dari Us Weekly, penonton melihat mata Demi Lovanto berkaca-kaca saat menyanyikan lagu 'Sober'.

Diketahui, lagu 'Sober' menceritakan soal kembali terjerumusnya Demi ke dunia narkoba.

Padahal, sebelumnya ia sudah terbebas dari kecanduan kokain dan oxycontin selama enam tahun.

Penonton mengku merasakan ada hal yang janggal saat Demi bernyanyi di atas panggung.

Ya, saat menyanyikan lagu Sober, ia lupa sepenggal liriknya.

• 11 Tahun Hilang Kontak saat Bekerja, Pihak Keluarga Curiga Siti Meninggal Akibat Kekerasan

• Makan Tutut dari Penjual Keliling, 36 Warga Rongga Keracunan, Ini Penjelasan Kapolsek Gununghalu

• Ini 4 Alasan Kamu Harus ke Warung Salse, Tempat Asik Bernuansa Alam yang Sajikan Menu Khas Nusantara

Demi Lovanto mengatakan, "Aduh aku lupa liriknya" sebelum meninggalkan panggung.

"Sepertinya tidak masuk akal ya, ia lupa bait terakhir. Saya kira karena itu lagu baru dan dia terlihat emosional," kata penonton konser, dikutip dari Kompas.com.

Bait terakhir lagu itu berbunyi: I'm sorry that I'm here again/I promise I'll get help/It wasn't my intention/I'm sorry to myself.

Anehnya, setelah itu Demi Lovanto bernyanyi tanpa kesalahan di sisa konsernya.

Diketahui, Demi Lovanto ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya di Beverly Hills, California.

Ia diduga over dosis narkoba.

Berdasarkan laporan TMZ, tim medis memberinya narcan, pengobatan untuk seseorang yang over dosis narkoba.

Hingga kini, masih belum diketahui bagaimana kabar terbaru pelantun lagu 'Sorry Not Sorry' itu.

• Ayu Ting Ting Komentar Begini Saat Ditanya Soal Iis Dahlia yang Dicaci Warganet

• Besok Sidang Gugat Cerai Sule-Lina, Hakim akan Tanyakan Kesimpulan Hasil Mediasi

• Beredar Tautan SSCN Training untuk Pendaftaran CPNS 2018, BKN Beri Penjelasan