Iis Dahlia Akui Di-briefing Tim Kreatif, Pengamat Selebriti: Siasati Gimmick Agar Acara Jadi Elegan

TRIBUNJABAR.ID - Penyanyi dangdut Iis Dahlia mengaku saat menjadi juri di ajang pencarian bakat penyanyi dangdut ia kerap di-briefing oleh tim kreatif.



Hal tersebut disampaikan oleh Iis Dahlia saat menghadiri acara Mom and Kids Awards 2018 di MNC Studios, Kebon Jeruk Jakarta Barat, Sabtu (21/7/2018).



Melansir dari Kompas.com, Iis mengatakan semua yang ia lakukan adalah hasil arahan dari kru stasiun televisi itu.



"Pas saya datang, saya di-briefing sama tim kreatif 'Mam ini nanti begini, begini. Di segmen ini nanti ada ini, ada ini," ucapnya.



Iis juga mengatakan, saat ini dunia hiburan sudah berubah.



Dunia hiburan saat ini dibumbui gimmick dan intrik yang harus dilakoni oleh artis.



"Kalau sekarang kan hiburannya beda. Kalau kita masuk dalam industri, kita harus mengikuti hiburan yang sekarang ini nih. Ada gimmick, ada intrik," jelasnya.



Ia mengatakan, sebagai artis harus menjalani gimmick tersebut.



"Suka enggak suka, saya harus jalanin karena ini hiburan. Kalau lo enggak suka, enggak usah nonton. Saya ada di industri ini nih, saya sebagai artis. Artis itu which is pelakon," katanya.



Pelantun 'Payung Hitam' itu mengatakan, banyak orang di luar sana tak mengerti bagaimana cara kerjanya selama ini.



"Kalau orang yang tidak ada di dalam industri ini mungkin tidak mengerti. Itu makanya kesannya kayak pinter semua gitu," katanya.

Apalagi, Iis Dahlia mendapat cacian setelah video saat ia menjadi juri dalam kontes dangdut menjadi viral.



Dalam video tersebut Iis meminta peserta audisi bernama Waode Sofia keluar ruangan karena tak memakai make up dan gaun.



Setelah didandani, barulah Iis Dahlia dan para juri lainnya, yakni Trie Utami dan Beniqno mau mendengarkan suara Waode Sofia.



Akibatnya, Instagram Iis Dahlia dihujani kecaman dari warganet.



"Netizen ini kesannya level kaya pengen level cuma di bawahnya Tuhan. Apa pun yang mereka ngomong benar, Masya Allah," ucapnya.



Dalam kesempatan lain, Lutfi JW, seorang pengamat perilaku selebriti menyampaikan hasil pengamatannya.



Melansir dari Tribunstyle yang mengutip dari Tribunnews, Lutfi JW menilai mimik Iis Dahlia dan Trie Utami kurang bagus.



"Mimik Iis Dahlia dan Trie Utami memang sangat kurang mengenakkan saat menyampaikan kritikan dan saran pada peserta audisi itu. Sangat melukai perasaan. Bisa dibilang perbuatan tidak menyenangkan. Ini persoalan intinya," ujar Lufti JW.



Lutfi JW juga menjelaskan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang juri.



"Juri harus tegas dalam memegang kriteria peserta yang diloloskan. Memberikan penilaian dan masukan atau advise pada peserta secara elegan dan etis. Sebagai publik figur yang dipercaya menyaring bakat publik figur baru, sang juri harus memberi tauladan."



"Tauladan dengan attitude dan cara komunikasi yang bagus dan berbobot karena Iis Dahlia dan para juri lain disorot jutaan mata dan diidolakan," tambah Lutfi.

Lutfi mengatakan pengaruh seorang artis sangat kuat maka dari itu seharusnya mereka menjadi agen penebar perdamaian, kebahagian, dan budi pekerti.



Pengamat yang juga co-writer Jessica Iskandar itu menanggapi komentar warganet yang merasa adegan tersebut hanyalah gimmick.



"Walaupun gimmick, bisa disiasati dengan lebih baik agar kesan menyedihkan tidak muncul. Salah satu cara menarik kalangan well educated agar mau menonton televisi adalah dengan program berkualitas dan bintang - bintang yang beretika. Agar gimmick tidak selalu bermakna kotor. Semakin elegan gimmick-nya, maka akan semakin laris acara. Karena akan Banyak yang salut dan appresiasi tinggi," papar Lutfi.



"Jika gimmick-nya ecek ecek dan ga etis, maka kalangan well educated akan makin memusuhi televisi dan ini akan merugikan untuk jangka panjang. Karena kita sudah sampai pada gelombang peradaban yang humanistis," imbuhnya.



Lutfi menyarankan Iis Dahlia melakukan konferensi pers dan meminta maaf terkait komentarnya di video tersebut.



"Iis Dahlia baiknya melakukan konferensi pers untuk mengklarifikasi dan minta maaf. Ini efeknya sangat positif untuk Iis Dahlia dan Trie Utami serta acara yang dibawakan. Tutuplah konflik dengan elegan agar netizen makin salut."