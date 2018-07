Dispangtan Kota Bandung Gelar Bazar Sembako di Dua Lokasi Ini, Harganya Lebih Murah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung menggelar bazar sembako murah bagi masyarakat.

Dalam bazar ini beberapa komoditi, seperti daging ayam beku, telur, beras, serta terigu di jual dengan harga di bawah pasar hingga dua hari kedepan.

Kadispangtan Kota Bandung, Elly Wasliah mengatakan, bazar murah tersebut, merupakan kerjasama antara pihaknya dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia dan Bulog, dalam rangka menjaga stabilitas harga kebutuhan bahan pokok.

Elly menyebut bazar murah ini akan di gelar di dua lokasi, yakni hari ini (23/7/2018) di Kantor Dispangtan dan besok (24/7/2018) di Halaman Kantor Kecamatan Ujung Berung mulai jam delapan pagi.

Dirinya mengaku, pihaknya telah menyiapkan 1.450 ekor ayam beku dan 500 kg telur selama dua hari tersebut.

• Keluarga TKI yang Meninggal di Hongkong 2015 Lalu Akhirnya Dapat Kompensasi Asuransi

"Untuk jenisnya (bahan pokok) yang di jual disini, seperti daging ayam beku Rp. 34 ribu per ekor dan telur ayam Rp. 23.800 per kilo, kalau di pasaran saat ini untuk ayam potong masih di kisaran Rp 41-42 ribu per kilogram dan telur Rp 28-30 ribu per kilogram," ujarnya di Kantor Dispangtan Kota Bandung, Jalan Arjuna Nomor 45, Bandung, Senin (23/7/2018).

Elly menjelaskan, dalam mekanisme pembelian, tidak ada syarat khusus bagi bagi para pembeli dalam berbelanja di bazar murah tersebut. Namun, kata dia tetap ada skala prioritas bagi warga Kota Bandung dan kuota maksimal barang yang dibeli.

"Selain menjual daging dan telur ayam, bazar ini juga menyediakan beras premium mulai Rp 57.500-62.500 per lima kilo, beras medium Rp 2.500-47.250 tergantung ukuran, minyak goreng Rp 12,500, terigu Rp 7.300 dan gula Rp 12.500," ucapnya.

• Dirjen Pas Baru Tahu Ada Barang-barang Elektronik Masuk Kamar Tahanan di Lapas Sukamiskin

Elly berharap bazar tersebut bisa bermanfaat bagi warga mengingat saat ini beberapa barang masih dijual di pasar dengan harga tinggi.

"Memang inflasi tidak hanya di Bandung. Ada kenaikan (harga) dipicu harga telur dan daging ayam yang cukup tinggi. Makanya bazar ini salah satunya untuk mengendalikan inflasi," katanya. (*)