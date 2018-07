DAM Apresiasi Komunitas Sepeda Motor Honda Melalui Kompetisi Futsal

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Untuk mempererat tali silaturahmi antar pengguna sepeda motor Honda yang tergabung dalam Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB), PT Daya Adicipta Motora (DAM) bekerja sama dengan PT Astra Honda Motor kembali mengelar acara Ketupat Futsal Community Cup 2018.

Sebanyak 20 tim futsal dari perwakilan 20 paguyuban sepeda motor Honda yang tersebar di Jawa Barat turut meramaikan ajang Ketupat Futsal Community Cup 2018. Acara dengan tagline ‘Bebasin Gaya Lo!’ ini dilaksanakan di Lapangan Progresif Bandung pada 22 Juli 2018.

Lerri Gunawan, General Manager Motorcycle Sales, Marketing & Logistic DAM mengatakan melalui ajang ini para anggota komunitas diajak untuk saling bersilaturahmi sekaligus berjumpa dalam sebuah ajang olahraga yang sarat dengan semangat kompetisi dan sportivitas. Kegiatan ini juga mempertemukan berbagai komunitas pecinta motor Honda dari bermacam tipe mulai dari tipe matic, cub dan sport.

• Banyak Artis Daftar Jadi Caleg, Ini Kata Dedi Mulyadi

• Walhi Jabar : Program Lingkungan Harus Masuk Program Unggulan Ridwan Kamil

Kompetisi Futsal untuk komunitas sepeda motor Honda ini menggunakan sistem pertandingan yang sesuai dengan peraturan kompetisi futsal. Satu tim terdiri dari 5-10 orang atau perwakilan dari setiap Paguyuban. Pemenang berhak mendapatkan uang tunai jutaan rupiah dan piala bergilir dimana pada tahun lalu dimenangkan oleh Paguyuban Motor Honda Cimahi (PMHC).

Sementara itu, pemenang Ketupat Futsal Community Cup 2018 berhasil dimenangkan dari Komunitas Honda Tasikmalaya (KHOTAK) dan diurutan kedua diraih oleh PMHC.

• Bangunan Karya Bung Karno Ini Mau Diruntuhkan, Ridwan Kamil Akan Segera Menyegel

“Tak hanya kompetisi futsal, secara bersamaan kami juga mengajak para pengguna Honda Sonic untuk berkompetisi pada Honda New Sonic 150R Modification Contest. Ajang ini merupakan bentuk apresiasi DAM kepada Komunitas Honda Sonic 150R yang telah memodifikasi sepeda motornya namun tetap aman dan layak dikendarai,” ujar Lerri.

New Honda Sonic 150R memiliki 4 pilihan warna yaitu Active Black, dan Energetic Red dipasarkan dengan harga on the road (OTR Bandung) Rp. 22.300.000,-, sedangkan warna Racing Red dan Special Edition dipasarkan dengan harga Rp 22.700.000, OTR Bandung. (Adv)