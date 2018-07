Lewat Tembang Berbahasa Sunda, Doel Sumbang Bikin Penonton Napak Jagat Pasundan di Cimahi Bergoyang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Musisi asal Bandung, Doel Sumbang berhasil membuat lautan manusia yang tumplek di Stadion Sangkuriang Kota Cimahi dalam helatan Napak Jagat Pasundan 2018 "Keur Balarea", bergoyang dan bersuka ria dalam suasana yang penuh balutan seni dan budaya Sunda.

Doel yang tampil sebagai pemuncak di gelaran Napak Jagat Pasundan yang diusung Coklat Kita kerja bareng Pemkot Cimahi yang berulang tahun ke-17, langsung menggebrak lewat tembang pembuka berjudul 'Ai'. Semua warga yang hadir pun langsung menyambut antusias dengan goyangan. Selepas lagu pembuka, musisi yang dikenal dengan lirik-liriknya yang tengil dan nyeleneh ini membawakan tembang "Kalimerah Athena" yang dilanjutkan dengan nomor "Linu", serta "Runtah", dan ditutup dengan lagu "Arti Kehidupan" yang saat itu juga diikuti semua artis dan musisi pengisi acara tampil di atas panggung yang megah.

Doel Sumbang bersama musisi lain saat tampil di Stadion Sangkuriang Kota Cimahi dalam helatan Napak Jagat Pasundan 2018 "Keur Balarea", Sabtu malam (21/7/2018). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana) (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Lewat lagu-lagunya yang dibawakan, Doel Sumbang mencoba mengajak kalangan muda untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif. Selain itu, penyanyi yang bernama lengkap Abdul Wahyu Affandi ini mengaku sangat merasa luar biasa bisa tampil di Napak Jagat Pasundan, karena selain diminta menghibur juga diminta membawakan lagu bahasa Sunda. "Bahasa Sunda yang membuat saya merasa luar biasa. Karena sekarang ini saya juga sedang berusaha memperjuangkan agar bahasa Sunda tidak boleh hilang. Karena pepatah mengatakan kalau bahasanya hilang maka budayanya juga hilang, kalau budayanya hilang maka bangsanya hilang. Ini jelas sangat membahayakan," kata Doel Sumbang saat ditemui di sela acara NJP di Stadion Sangkuriang, Kota Cimahi, Sabtu malam (21/7/2018).

Doel Sumbang saat taampil di Stadion Sangkuriang Kota Cimahi dalam helatan Napak Jagat Pasundan 2018 "Keur Balarea", Sabtu malam (21/7/2018). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Karena itu pula, Doel mengaku sangat bangga karena sejak awal ada Napak Jagat Pasundan, yakni sejak 2013, selalu diminta membawakan lagu-lagu berbahasa Sunda untuk tampil di atas panggung spektakuler dan tata artistik yang sangat hebat. "Ini jelas, seakan menjadi sebuah penghargaan bagi kita yang ingin melestarikan budaya. Karena itu juga semua seniman termasuk saya tentu berupaya menampilkan yang terbaik di even ini untuk masyarakat, Colkat Kita dan untuk kita sendiri. Saya kagum kepada Coklat Kita yang sudah begitu besar tapi masih peduli untuk melestarikan dan mengapresiasi budaya daerah, termasuk budaya Sunda," bebernya.

Melihat antusiasme warga Jawa Barat khususnya Kota Cimahi serta kalangan senimannya, Perwakilan Coklat Kita DSO Kabupaten Bandung Barat, Giwa Rahman, mengatakan bahwa mulanya Napak Jagat Pasundan hadir dengan konsep memperkenalkan kembali seni dan budaya Tatar Pasundan dengan cara berkeliling Jawa Barat dengan membuat suatu kemasan pertunjukan seni dan budaya yang di kemas apik dan menarik dengan mengusung tema awal ”Ngider Dayeuh Mapay Lembur”. "Tujuannya adalah memperkenalkan dan melestarikan seni dan budaya Sunda kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk kembali ingat akan budayanya," kata Giwa di sela acara.

Kini memasuki tahun keenam, Napak Jagat Pasundan mengusung tema "Keur Balarea" dengan harapan kegiatan ini bisa menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di tatar Pasundan, khususnya generasi muda. Di Kota Cimahi ini, kata Giwa, merupakan rangkaian helaran ketiga pada tahun keenam, setelah berjalan dua titik sebelumnya di Warung Kondang Kabupaten Cianjur dan Lapangan Upakarti Soreang Kabupaten Bandung. "Di Stadion Sangkuriang ini, Napak Jagat Pasundan 2018 mampu menyedot perhatian warga Cimahi dan sekitarnya. Karena selain mengusung pelestarian budaya juga lokasinya berada di tengah Kota Cimahi," kata Giwa.

Di even ini, beberapa aktivitas pra even digelar sebelum hari H yang melibatkan para seniman, budayawan, sanggar, dan paguron serta para pendidik kesenian dari sekolah. Sejumlah kegiatan pra even yang di lakukan yaitu Workshop Budaya dengan menghadirkan beberapa narasumber Duta Napak Jagat Pasundan yaitu Ega Robot dan Direktur dari saung Angklung Udjo yaitu Kang Opik. Workshop digelar di GOR LKMD Kelurahan Padasuka Cimahi pada hari Selasa (17/7) yang juga di hadiri oleh Wakil Walikota Cimahi Ngatiyana serta jajaran.

Dua pra even lainnya adalah silaturahmi budaya dan penampilan dari seniman, sanggar, serta paguron Cimahi, Rabu (18/7) Dari sekian banyak penampil di pra event kedua, diambil tiga penampil terbaik yang tampiI di Napak Jagat Pasundan 2018 di Stadion sangkuriang.

Sementara itu di puncak even Napak Jagat Pasundan yang digelar di Stadion Sangkuriang Sabtu malam, selain menghadirkan Doel Sumbang sebagai penampilan paling puncak, banyak konten kesenian dan budaya yang diangkat dan ditampilkan. Dimulai dengan helaran budaya pada siang hari dan dilanjut pada sore hari dengan penampilan dari Kecapi Jenaka Abah Yana dan Asep. Kemudian ada penampilan dari 3 talent lokal Cimahi terpilih hasil praevent dan bermain kohkol bersama team NJP dengan warga Masyarakat. Pada malam hari penampilan dari Haji Taufik Faturohman dengan Sudongnya membuka acara di ministage. Sementara di panggung utama, Narasi Puisi dari Kang Dodi Kiwari, Silat Pasir lntan Garut, dan Rampak Kendang Kolaborasi membuka puncak acara.

"Sebagai bentuk kepedulian budaya dari Coklat Kita maka diberikan social investment bagi penggiat budaya di Cimahi," ujar Giwa.

Sandrina jebolan IMB 2013 saat taampil di Stadion Sangkuriang Kota Cimahi dalam helatan Napak Jagat Pasundan 2018 "Keur Balarea", Sabtu malam (21/7/2018). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana) (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

Untuk Napak Jagat Pasundan tahun ini diangkat satu kesenian yang sudah hampir hilang yaitu calung yang di tampilkan melalui grup Calung NJP yang di bawakan oleh Injuk, Junjun, Aeb Bancet Serta Aman, Amin bersaudara. Unsur Ethnic modern masih tetap di tampilkan di NJP tahun ini oleh Papuri Ethno Progressive dan Ega Robot yang berkolaborasi dengan Saung Angklung Udjo. Serta tampilan lain yang juga cukup menyedot perhatian warga adalah penampilan Sandrina jebolan IMB 2013 yang membawakan tarian etnik serta Nuki yang membawakan lagu-Iagu dari almarhum Darso.

Pada momen yang juga berkaitan dengan kelahiran Kota Cimahi, Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengatakan bahwa Pemkot Cimahi berterima kasih karena Coklat Kita membawa misi melestarikan budaya Sunda sekaligus turut memeriahkan HUT Kota Cimahi ke-17.

Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana di Stadion Sangkuriang Kota Cimahi dalam helatan Napak Jagat Pasundan 2018 "Keur Balarea", Sabtu malam (21/7/2018). (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana) (Tribun Jabar/Kemal Setia Permana)

"Saya sangat berterimakasih kepada Coklat Kita karena menggelar acara Napak Jagat Pasundan sekaligus merayakan HUT Kota Cimahi ke-17 di Lapangan Sangkuriang ini. Besar harapan Napak Jagat Pasundan ini tidak hanya menjadi tontonan, namun juga dapat menjadi tututunan untuk generasi muda agar bisa kembali ingat dan melestarikan budayanya. Apalagi Cimahi juga memiliki berbagai ciri khas budaya yang perlu diperkenalkan sekaligus dilestarikan," katanya. (*)