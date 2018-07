Unpad Kembangkan Riset Perlebahan agar Hutan Letari dan Masyarakat Sejahtera

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Padjadjaran mengembangkan penelitian tentang pelebahan di Indonesia.

Tujuannya agar masyarakat paham bagaimana mengembangkan usaha perlebahan secara baik sehingga ekosistem hutan di Indonesia letasi dan kesejahteraan masyarat meningkat.

Ir Yadi Supriyadi, MS salah satu periset Unpad mengatakan, kesehatan dan keberadaan perlebahan merupakan kunci pertanian berkelanjutan di seluruh dunia.

Semakin berkurangnya produksi madu menandakan populasi lebah yang ada di dunia semakin berkurang.

Hal ini mempengaruhi ekosistem lingkungan terutama daerah hutan yang menjadi sumber kehidupan hewan, tumbuhan bahkan manusia.

“Jika ekosistem lingkungan baik, maka lebah juga baik, dalam melestarikan lebah, harus melestarikan hutan sebagai ekosistem yang akan melestarikan lebah,” ujar Yadi Supriyadi dalam acara Ngopi Sore di Riung Karsa, di The Sixty Two Resto and Lounge, Jalan Cisangkuy No 62 Bandung, Rabu (20/7/2018).

Selain itu tujuan membudi dayakan lebah, agar masyarakat faham betul akan manfaat dari lebah yang sangat banyak.

Rektor Unpad, Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr, berharap masyarakat dapat mengkonsumsi lebah yang cukup, tidak hanya pada sebagai obat saja. Baik konsumsi dalam bentuk minuman, maupun makanan ringan dengan kandungan madu.

