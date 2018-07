Terlunta-lunta di Eropa, Tim Muhibah Angkung Paguyuban Pasundan Ngamen dan Tinggal di Rumah Warga

Dokumentasi 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) “Muzite” di Sozopol, Bulgaria, pada 10-15 Juli 2018.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius/M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim Muhibah Angklung dari Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, beranggotakan 36 pelajar berusia 15-19 tahun terpaksa "mengamen" di sejumlah negara di Eropa.

Hal itu terpaksa dilakukan karena kekurangan biaya saat menjadi duta bangsa di sejumlah negara di Eropa.

Hingga Jumat (20/7/2018), mereka masih berada di sana dan hidup dengan akomodasi alakadarnya.

"Kami terus berhemat di sini. Kadang kami tinggal sementara di rumah orang Indonesia yang ada di sini. Kami juga dibantu komunitas setempat, kadang juga ditampung KBRI atau KJRI, termasuk makan dan tempat tinggal. Untuk bertahan, kami terpaksa ngamen. Uang hasil ngamen kami belikan bahan makanan dan masak bareng-bareng," kata Ketua Tim Muhibah Angkung Paguyuban Pasundan, Maulana Syuhada (41), kepada Tribun melalui sambungan telepon, Kamis (19/7).

Tim Muhibah Angklung dari Paguyuban Pasundan berangkat ke Eropa pada akhir Juni lalu. Ada tiga festival internasional yang mereka ikuti.

Selain 59th International Folklore Festival of Nasreddin Hodja di Aksehir, Turki, pada 4-10 Juli, mereka juga berpartisipasi dalam 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) "Muzite" di Sozopol, Bulgaria, 10-15 Juli.

Dokumentasi 13th International Youth Festival of Arts (IYFA) “Muzite” di Sozopol, Bulgaria, pada 10-15 Juli 2018. (Istimewa)

Kemarin, mereka masih bertahan agar tetap bisa ikut berpartisipasi dalam International Music and Folk-Dance Festival "Summer in Visoko" di Visoko, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 20-25 Juli.

Maulana mengatakan, persiapan panjang telah mereka lakukan untuk muhibah ini. Sejak satu tahunan lalu, hampir semua waktu senggang selalu mereka gunakan untuk berlatih, termasuk melatih sejumlah tarian tradisional yang rencananya akan mereka tampilkan.