LIVE STREAMING TVRI dan iNews TV Manchester City vs Borussia Dortmund, Mulai Pukul 08:00 WIB

TRIBUNJABAR.ID, NEW YORK - Turnamen pemanasan sepak bola dunia, International Champion Cup ( ICC) 2018 akan dimulai besok.

Turnamen ini akan bergulir 20 Juli hingga 12 Agustus 2018 nanti.

Stasiun televisi nasional, TVRI daniNews TV rencananya akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan ICC 2018 tersebut.

Partai pertama yang akan disiarkan TVRI ialah pertandingan antara Manchester City melawan Borussia Dortmund, Sabtu (21/7/2018) pukul 08.05 WIB.

Link live streaming TVRI bisa diklik di tautan ini

Link live streaming iNews TV di vidio.com bisa dilihat di tautan ini

Berikut jadwal International Champions Cup 2018:

Sabtu, 21 Juli 2018

Manchester City vs Borussia Dortmund pukul 08.05 WIB

Bayern Munchen vs PSG pukul 21.05 WIB

Senin, 23 Juli 2018

Liverpool vs Borussia Dortmund pukul 03.05 WIB

Kamis, 26 Juli 2018

Juventus vs Bayern Munchen pukul 06.05 WIB

AS Roma vs Tottenham Hotspur pukul 09.05 WIB

AC Milan vs Manchester United pukul 10.05 WIB

Borussia Dortmund vs Benfica pukul 07.05 WIB

Manchester City vs Liverpool pukul 07.05 WIB

Atletico Madrid vs Arsenal pukul 18.35 WIB

Sabtu, 28 Juli 2018

Arsenal vs PSG pukul 18.35 WIB