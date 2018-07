Alasan Pangeran Charles Lebih Jatuh Hati pada Camilla, Sampai Khianati Putri Diana

TRIBUNJABAR.ID - Setelah resmi menikah dengan Putri Diana, Pangeran Charles diam-diam masih berhubungan dengan mantan kekasihnya, Camilla.

Konon, Camilla disebut-sebut sebagai cinta pertama Pangeran Charles.

Jauh sebelum menjalin asmara dengan Putri Diana, Pangeran Charles sudah menjalin kasih dengan Camilla pada 1972.

Pangeran Charles tampak sangat menyukai Camilla.

Hal ini diungkapkan dalam buku biografi yang ditulis Sally Bedell Smith berjudul Prince Charles : The Passions and Paradoxes of an Improbable Life.

Mengutip dari Nova, Pangeran Charles terpesona dan nyaman atas perlakuan Camilla.

Berbeda dari wanita lain, Camilla justru memperlakukan Pangeran Charles setara, bukan sebagai orang yang dipuja dan diidolakan.

Namun, hubungan asmara Pangeran Charles dengan Camilla tak direstui keluarga kerajaan.

Berdasarkan sumber lain yang dikutip Nova, keluarga kerajaan menganggap latar belakang Camilla kurang untuk menjadi seorang putri.

Akhirnya, Pangeran Charles pun bepergian ke luar negeri untuk tugas kenegaraan.