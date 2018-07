Waode Sofia 'Diusir' di Audisi Kontes Bakat, Citra Scholastika Puji Rossa: Nutup Mata, Buka Telinga

TRIBUNJABAR.ID - Video seorang peserta ajang kontes pencarian bakat bernama Waode Sofia yang 'diusir' oleh juri karena tak menggunakan makeup dan gaun mengundang beragam reaksi warganet.



Dalam cuplikan video tersebut, Waode tak diizinkan menyanyi karena dianggap tak menghargai ajang tersebut lewat penampilannya tanpa riasan wajah dan kostum yang disebut kurang layak.



Diketahui, juri baru mengizinkan Waode Sofia bernyanyi setelah ia mengubah penampilannya.



Terkait hal itu, warganet menilai tindakan yang dilakukan oleh juri tersebut terlalu berlebihan.

Tak hanya warganet, mantan peserta ajang pencarian bakat juga ikut bersuara.



Fatin Shidqia, salah satu jebolan ajang pencarian bakat X Factor juga mengkritisi tindakan yang dilakukan oleh juri di kontes acara tersebut.



Ia mengaku miris melihat Waode Sofia diperlakukan seperti itu.



Fatin mengatakan, hal terpenting dalam sebuah ajang pencarian bakat menyanyi adalah suaranya.



"Setahu aku ya dulu pernah ikut talent show enggak ada tuh syarat-syarat harus pakai make up, dress, bajunya harus super jedang sekali," ujar Fatin dalam video yang diunggah oleh @fatinshidqialubis1.



Selain itu Fatin juga mengatakan, sebaiknya juri mendengarkan dulu suara peserta tersebut sebelum menyuruhnya keluar ruangan.

"Ya seharusnya disuruh nyanyi dulu. Enggak disuruh keluar cari dress baru boleh nyanyi. Orang make up itu dikira gampang, dikira murah," kata Fatin.



"Baju proper kaya yang mereka mau itu dikira murah? Ini kocak sih," kata Fatin.



"Logika kocak super simpelnya adalah ini talent show untuk nyanyi, tapi bahkan pas masuk ruangan nggak disuruh nyanyi dulu baru abis itu dikomentari malah disuruh ganti baju baru boleh nyanyi, kocak," katanya.



Selain Fatin, penyanyi Citra Scholastika yang merupakan jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol juga tak ketinggalan ikut bersuara soal Waode Sofia.



Halitu lantas ia tuangkan pada sebuah tulisan dalam Instagram Story-nya pada Kamis (19/7/2018).

Unggahan Citra Scholastika (Kolase Tribun Jabar/Instagram @citrascholastika)

Dalam tulisan tersebut ia mengatakan tak bisa membayangkan bila ia di posisi Waode Sofia.



Bahkan kalau peraturan audisinya seperti ajang pencarian bakat tersebut, ia menyebutkan bisa saja karir di bidang musiknya kandas.



"Lagi viral soal ajang pencarian bakat di "bidang musik" yang kemarin mempersoalkan penampilan.



Hmmmm enggak kebayang sih kalau saja 8 tahun lalu seandainya diriku cuma dinilai dari penampilan fisik, WOW!



Hahahha Kemungkinan terhakiki kalian semua enggak akan pernah nyindir mantan kalian pake 'Everybody Knew' (lagu yang dipopulerkan oleh Citra)," tulis Citra.



Selain itu, perempuan berusia 24 tahun tersebut memuji dan berterima kasih kepada Rossa yang saat itu menjadi juri.



"Untung saja @itsrossa910 berusaha nutup mata dan buka telinga lebar-lebar, berbesar hati nerima daku yang bulux to the max! Haha enggak nyesel kan tapiiii," ucapnya.



Ia juga menyebutkan untuk menemukan kualitas bintang dalam ajang pencarian bakat itu tidak bisa instan.



"Nemuin mutiara saja harus menyelam lautan, sudah gitu belum jaminan juga kan di dalem kerang pasti ada mutiara?



Ajang pencarian bakat 'enggak se-instan' itu buat nemuin kualitas bintang, sekejap masih di tahap audisi. Come on!," katanya.

Audisi Waode Sofia



Sebuah video menggambarkan proses audisi ajang mencari bintang dangdut KDI menjadi viral.



Dalam video tersebut menceritakan audisi remaja berumur 16 tahun bernama Waode Sofia.



Waode Sofia masuk ke ruangan audisi dengan langkah mantap.



Tapi, nyalinya ciut ketika para juri yang terdiri dari Iis Dahlia, Beniqno, dan Trie Utami mengomentari penampilannya.



Setelah memperkenalkan diri, remaja yang berasal dari Bau Bau itu langsung bombardir dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh IIs Dahlia.



"Kamu tadi ketemu teman-teman di luar enggak? Mereka kaya apa mau audisi?" tanya Iis Dahlia.



Waode Sofia terdiam. Ia hanya memegang mikrofon dengan kedua tangannya.



"(mereka) pakai bedak enggak? Pakai lipstik enggak? Pakai baju yang benar enggak?," Iis Dahlia kembali bertanya.



Saat itu memang penampilan Waode Sofia berbeda dari peserta audisi lainnya. Ia tampil lebih kasual.



Sofia datang dengan mengenakan jaket jin dan kaus hitam.



Rambutnya hanya diikat ke belakang. Wajahnya tidak diberi make up.



Waode Sofia menjawab pertanyaan Iis dengan suara pelan.



"Hah?" ucap Iis yang tak mendengar jelas suara Waode Sofia.



"Pakai," jawab Sofia dengan suara lebih keras sambil mengangguk.



"Kenapa Waode tidak berusaha untuk (menggerakan tangan seperti menunjukkan make up)?," tanya Beniqno.



Iis Dahlia juga menanyakan hal yang sama seperti Beniqno.



"Bajunya ketinggalan di kampung," ucap Waode Sofia.



Mendengar jawaban Sofia, Trie Utami langsung bertanya mengenai keseriusan Sofia. dalam mengikuti ajang pencarian bakat itu



"Serius kamu mau ikut KDI?" ucapnya sambil mencondongkan badan.



Trie Utami langsung menyuruh peserta audisi dangdut itu untuk mencari baju lain.



"Kau cari baju lain deh, datang bagaimana mungkin temanmu ada yang bawa," ujar Trie Utami.



"Sofi, nanti saja audisinya, kamu make up-an dulu, kamu rapi dulu, nanti bisa ke sini lagi," saran Beniqno.



Para juri meminta Waode Sofia untuk keluar ruangan dan mengubah penampilannya.



Setelah itu, dipersilahkan untuk kembali mengikuti audisi.



"Kita dari tadi di sini ngetes suara anak-anak. Mereka sudah prepare. Yang suaranya jelong saja dandanannya eeuuh manja," ucap Iis.



Kemudian, Waode Sofia keluar ruangan untuk mencari gaun dan memakai make up.



Setelah penampilannya berubah, Waode Sofia diizinkan masuk ruangan audisi.



Kali ini penampilannya berbeda. Ia mengenakan gaun hitam.



Wajahnya dihias oleh make up. Rambutnya ditata rapi.



Akhirnya para juri memuji penampilan Waode Sofia.



"Tidak ada yang marah-marah kalau dia datang, crut, langsung begindang," ucap Iis.



Waode Sofia membawakan lagu Mata Hati yang dinyanyikan oleh Iis Dahlia.



Remeja itu bernyanyi dengan penuh penghayatan.



Belum selesai menyanyikan satu lagu, juri meminta agar musik dihentikan.



"Masih di tenggorokan kamu nyanyinya ya sayang," ucap Beniqno.



Setelah itu, juri meminta ayah Waode Sofia masuk ke dalam ruangan.



Ayah menjadi saksi keputusan hasil audisi Waode Sofia.



"Saya enggak tahu, dibilang perfect banget juga enggak, tapi penjiwaannya saya suka. Dengan pemalunya dan keluguan kamu, saya ada feeling kamu bisa belajar dengan cepat. Saya mau ngasih kesempatan," ucap Beniqno.



Iis Dhalia juga memuji penampilan Sofia.



Ia mengatakan Sofia bernyanyi dengan rasa dan mampu membuat lagu terdengar enak.



"Saya mau kasih kesempatan buat kamu. Tapi dengan syarat, kamu belajar lagi, janji ya," kata Iis Dahlia.



Setelah itu, Waode Sofia menyalami semua juri sambil tersenyum.



Ayah Sofia tersenyum lebar saat meninggalkan ruangan audisi.