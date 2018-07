VIDEO: Jelang Asian Games, Polres Cirebon Ungkap Kasus Libas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Menjelang Asian Games, Polres Cirebon mengungkap kasus Lintas Batas (Libas) di Mapolres Cirebon, Jumat (20/7/2018).

Kasus tersebut diungkap selama 10 hari mulai tangga 10 hingga 19 Juli.

Dari hasil operasi yang dilakukan, target operasi (TO) yang terungkap ada satu dari 13 kasus non TO.

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto mengatakan bahwa tersangka yang diamankan ada 20 orang.

Adapun rincian kasusnya ada curas tiga kasus, curat empat kasus, pengeroyokan dua kasus, pembunuhan satu kasus, dan penganiayaan satu kasus.

Adapun barang bukti yang diamankan yaitu sebuah telepon genggam, sejumlah uang, batu, kayu, pakaian, dan pot bunga berisi semen, pecahan kaca, dan sepasang sandal.

Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Cirebon.