4 Fakta Unik Ngopi di MoneLab Coffee, Es Kopi Semu Paling Recommended

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagi Anda yang belum kenal Coffee Shop MoneLab Coffee, Anda bisa tahu dari empat fakta unik tentang MoneLab Coffee ini.

Berikut 4 fakta unik beli kopi di MoneLab Coffee.

1. Kopi To Go / Take Away

MoneLab Coffee ini menawarkan sajian kopi 'to go', yaitu sajian kopi siap saji.

Anda bisa membeli kopi di MoneLab tidak membutuhkan waktu yang lama. Anda tinggal pesan, tunggu selang 30 detik sampai 1 menit, bayar, ambil lalu tinggal bawa pulang.

Begini Mekanisme Pendaftaran CPNS 2018: Ingat! Belum Ada Persyaratan atau Formasi yang Ditetapkan https://t.co/1PeMQhSAeE via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) July 18, 2018

2. Ragam Menu Kopi Unik dan Mumer

MoneLab menyajikan 20 menu ragam kopi yang ringan bagi para penikmat kopi, dan harga terjangkau.

Beberapa di antaranya menu dibagi dua kategori kopi dan non kopi: