Syahrini Bocorkan Punya Papa Angkat di Eropa, Merasa Tenang Karena Ada yang Menjaganya

TRIBUNJABAR.ID - Syahrini mengakui memiliki ayah angkat di Eropa.



Ia merasa aman karena dijaga oleh ayah angkatnya itu.



Maka tak heran, penyanyi yang terkenal dengan berbagai macam jargon itu lebih sering berlibur ke Eropa.



Pengakuan mengenai ayah angkat tersebut disampaikan Syahrini saat berkunjung ke Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Barat, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).



"Europe, kenapa destinasinya selalu Europe? Karena di sana ada papa angkatku, sudah kayak keluarga," ucapnya, dikutip dari Kompas.com.



Syahrini juga menceritakan saat berkunjung ke negara-negara Eropa, ia selalu dijaga oleh ayah angkatnya.



"Jadi aku yang jemputnya aman, sehari-hari ada yang jaga," katanya.



Syahrini juga menyebutkan perbedaan saat berlibur ke Eropa dan di Indonesia.



Ia merasa lebih menjadi diri sendiri, sementara di Indonesia banyak yang menjelek-jelekkannya.



Pelantun 'Sesuatu' itu tak perlu menjaga citra sebagai artis papan atas bila menginjakkan kaki di Eropa.



"Kenapa suka Europe? Karena suka saja dengan berbagai macam. Kadang menjadi diri sendiri, enggak kayak di sini harus jaga image, banyak yang 'julid'," ujarnya.

Selama berpergian di Eropa, Syahrini tak lupa mendokumentasikan kegiatannya.



Foto-foto hasil jepretan saat liburan itu ia unggah di Instagram pribadinya.



"Semua kegiatan aku falling di Instagram. jadi Instagram itu sudah kayak diary kegiatan aku sehari-hari," katanya.



Syahrini Nangis Pasrah di Pesawat

Artis kondang Syahrini berkesempatan tampil sebagai bintang tamu di acara Hotman Paris Show.



Pada perbicangannya dengan Hotman Paris, Syahrini menceritakan kedekatannya dengan sang mama.



Adik dari Aisyahrani itu mengatakan, kesuksesannya tak lepas dari doa mamanya.



"Terima kasih mama, kesuksesan ini tanpa doa mama tak ada artinya," ujarnya.



Syahrini juga mengakui mamanya sangat terlibat dalam kehidupannya.



Misalnya saja, saat Syahrini akan pergi menggunakan pesawat ia harus menelepon mamanya.



"Keselamatan ini, keluar rumah, aku terbang ke sana ke mari kalau tidak ada doa mama aku tidak bisa terbang," ucapnya.



Syahrini mengatakan, ia akan duduk di kursi sebelum pesawat take off.



Ia menelepon mamanya dan berdoa bersama agar diberi keselamatan.



"Pasti orang pertama yang aku telepon. 'Mama doa bareng, Bismillaahi majrahaa wa mursaahaa inna robbii laghofuurur rohiim," kata Syahrini menirukan percakapannya di telepon.



Syahrini mengaku, harus mendengar suara mamanya berdoa, karena, kata dia, ia tak tenang selama perjalanan jika tak mendengar suara sang mama tercinta.



Ia menceritakan pengalamannya saat pesawat yang ia naiki mengalami turbulensi.



"Itu pernah pesawatnya take off, mati handphone-ku, low battery, itu deg-degan," katanya.



Pesawat yang ia tumpangi berguncang hebat, sampai-sampai ia mengira ajal akan menjemputnya.



Ia merasa karena tak menelepon mamanya, pesawat yang ia naiki bermasalah dengan cuaca.



"Ya Allah sekarang kali ya mau diambil nyawa, Ya Allah ini karena enggak menelepon apa gimana," ceritanya.



Menurutnya bila ia sudah mendengar doa mama, ia akan diberi keselamatan dalam perjalanan.



"Kalau dengar doa mama, suara mama, mau terbang 3 jam, 11 jam, aku tidur saja. Cantik, turun sudah cantik," katanya.



Lihat videonya di bawah ini