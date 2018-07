7 Istilah dalam Instagram yang Harus Kamu Tahu, dari 'News Feed' hingga 'Ghost Followers'

TRIBUNJABAR.ID - Sebagai Instagram, tentu saja kamu sudah tahu banyak mengenai fitur-fitur yang ditawarkan di sana dong?



Lalu, apakah kamu juga tahu tentang istilah-istilah yang ada di Instagram?



Jika belum, maka kamu perlu meluangkan sedikit waktumu buat membaca beberapa istilah yang ada di Instagram berikut ini.



1. Activity Feed



Biasanya, media sosial lain akan menggunakan istilah notification untuk setiap aktivitasnya.



Namun, berbeda halnya dengan Instagram.



Pada aplikasi berbagi foto dan video yang satu ini, istilah yang biasa digunakan adalah Activity Feed.



Pada Activity Feed terbagi menjadi dua, yaitu following dan you.



2. Feed



Kamu pasti sering dengar istilah yang satu ini kan?



Tau nggak kalau pengertian dari feed adalah galeri atau album yang ada di akun Instagram kamu.



3. News Feed



Istilah ini merujuk pada 'home' atau beranda Instagram kamu.



4. Caption



Pasti kamu sering kan mencari kata-kata bijak buat dijadikan caption?



Nah, caption adalah deskripsi singkat dari foto ataupun video yang di-upload ke Instagram.



5. Bio



Istilah yang satu ini merupakan kependekan dari biography atau deskripsi diri.



Biasanya, bio berisi identitas singkat pengguna Instagram.



6. Ghost Followers



Mungkin istilah ini agak asing buat kamu.



Ghost followers atau ghostie adalah pengikut akun Instagram kamu yang tidak pernah like ataupun meninggalkan jejak komentar setiap kali kamu posting foto atau video.



Kalau bisa dibilang, ghostie ini sama dengan silent reader.



7. Selebgram



Pasti tahu dong dengan istilah Selebgram atau Selebriti Instagram?



Biasanya para selebgram punya banyak akun followers.



Siapa nih selebgram idola kamu?

(NexTren, Anggerhana Denni R)

Artikel ini sudah tayang di Nextren.id dengan judul: 7 Istilah dalam Instagram, Pengguna Wajib Tahu Nih Biar Nggak Salah

