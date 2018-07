Ngidam Bakso Tengah Malam? Jangan Khawatir, Kedai Bakso Ini Buka 24 Jam, Lho!

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mau cari kedai bakso yang buka tengah malam?

Ada, kok. Sambangi saja Kedai Bakso Semar yang buka full 24 jam.

Selain buka 24 jam, kedai Bakso ini juga memiliki cabang yang tersebar di Kota Bandung, di antaranya terdapat di Jalan Cihampelas No 68, Jalan Pungkur No 95 K, Jalan Pasteur No 02 A, dan Jalan Dago No 343.

Jadi jangan khawatir jika tengah malam tiba-tiba Anda lapar atau sekedar ingin kongkow sampai subuh.

Kedai Bakso Semar menyediakan layanannya kapanpun, alias tidak ada batasan jam oprasional.

Adi (23), karyawan kedai Bakso Semar cabang Dago, mengatakan, jam oprasional kedai memang sudah menjadi layanan pemasaran kedai tersebut di cabang kedai Bakso Semar manapun.

"Kami bergantian shift antara shift siang dan malam," ujar Adi kepada Tribun Jabar saat ditemui di Kedai Bakso Semar cabang Jalan Dago No 343 Bandung, Senin (16/7/2018).

Walaupun mulai pukul 00.00 WIB malam jarang pembeli, tapi kedai masih tetap buka.

