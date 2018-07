Mau Tampil Fresh? Begini Nih Tips Tampil Fresh Ala Beauty Vlogger Cintacha Roselina

make up sehari-hari ala beauty vlogger Cintacha Roselina

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Make up ala-ala Korea memang sedang hits di kalangan wanita masa kini.

Penggunaan make up ala Korean yaitu pemilihan warna yang natural dan blush on berwarna pink membuat penampilan terlihat segar.

Jika Anda wanita yang peduli akan penampilan, pastinya sudah tidak asing lagi dengan beauty vlogger Cintacha Roselina.

Penampilan Cinta seringkali dijadikan panutan wanita masa kini karena penampilannya yang natural dan tampak flawless.

Cinta mengatakan, untuk penampilan sehari-hari, ia memang memilih make up yang simple.

"Ciri khas aku selalu pakai blush on ala korea, yaitu blush on yang dihunakan di bawah mata sampai hidung," ujar Cinta saat ditemui setelah mengisi kelas make up dari Ultima II di Cihampelas Walk, Minggu (15/7/2018).

Sedangkan untuk urusan lipstik, Cinta menyukai lipstik model ombre, yaitu penggunaan lipstik warna nude yang dipadukan dengan warna merah terang.

Urusan bulu mata, Cinta memilih eyelashes supaya tidak ribet dan memakan waktu lama untuk dandan.

"Aku kan punya ada dua, pasti bakalan repot kalau harus pakai bulu mata. Makanya aku pilih eyelashes," ucap wanita cantik ini.

Sedangkan untuk bagian alis, Cinta menyulam alisnya dengan warna yang tidak terlalu terang.

Alasan wanita asal Jambi ini melakukan sulam alis adalah Ia memiliki bulu alis yang tipis.

Bagaimana, siap untuk tampil fresh seperti Cintacha?

