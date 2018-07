Satu dari 10 Orang di Jabar Alami Masalah Kejiwaan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dari total penduduk Jawa Barat sebanyak 45 juta jiwa, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Jawa Barat mencapai 1,6 persen atau 72.000 orang, sedangkan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) mencapai 9,3 persen atau sekitar tiga juta orang.

Koordinator Komunitas Kesehatan Jiwa Masyarakat Psikiater, Teddy Hidayat, mengatakan dari data BPS tahun 2013 tersebut, kondisi kesehatan jiwa di Jawa Barat terlihat semakin memprihatinkan karena 10,7 persen atau 1.008 orang dari 72.000 ODGJ pernah mengalami pemasungan. Penderita gangguan jiwa berat yang dapat mengakses layanan kesehatan masih di bawah 10 persen.

"Kesenjangan pengobatan gangguan jiwa di Jawa Barat angkanya masih tinggi, yaitu 90 persen. Artinya, hanya 10 persen penderita gangguan jiwa yang mendapat akses layanan kesehatan," kata Teddy dalam Semiloka Kesehatan Jiwa di RS Melinda 2 di Kota Bandung, Sabtu (14/7/2018).

• Kelezatan Beef Mozarella Steak Warlaman Cafe, Memang Recommended

• Bandung Pro United Berhasil Melaju ke Tingkat Nasional Setelah Rebut Juara OSYSL Zona Bandung

Setiap harinya, kata Teddy, 7.200 ODGJ memerlukan rawat inap, namun mereka yang membutuhkan perawatan intensif ini malah dibiarkan dengan perawatan seadanya di tengah masyarakat dengan potensi kesakitan dan kematian yang tinggi, bahkan mereka mengalami kekerasan seperti pemasungan.

Belum lagi, katanya, tiga juta warga yang mengalami gangguan mental emosional seperti depresi dan dan cemas. Dengan kata lain, 1 dari 10 warga Jabar memiliki masalah kejiwaan. Juga kelompok beresiko tinggi gangguan jiwa seperti anak jalanan, lansia, orang dengan HIV dan AIDS, serta LGBT. Mereka nyaris tidak mendapat penanganan kejiwaan.

Meskipun UU Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa diterbitkan empat tahun lalu, ujar Teddy, namun manfaat bagi masyarakat belum dirasakan. Terlebih di daerah, fasilitas dan SDM untuk menangani masalah kejiwaan masih sangat kurang.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar