Ratusan Ternak Sapi, Domba, dan Kambing Se-Jabar Akan Dikonteskan di Tasikmalaya pada Juli Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekitar 700 hewan ternak unggulan yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat akan mengikuti Kontes Ternak di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya pada 18-19 Juli 2018.

Kontes ternak ini digelar untuk memperoleh bibit sapi perah, sapi potong, kambing, dan domba, terbaik di Jawa Barat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan kontes ini merupakan upaya pembinaan dan pemberian penghargaan kepada para peternak yang telah merawat dan menghasilkan bibit ternak terbaiknya di Jawa Barat.

"Hanya sedikit investor yang berminat berbisnis di bidang pembibitan karena prosesnya lama. Sedangkan pembibitan ini penting untuk pengembangan dunia peternakan. Makanya di negara lain pun, pembibitan ini jadi porsinya pemerintah. Dengan kontes ini, masyarakat dibina untuk senang dalam memelihara bibit unggulnya," kata Dewi di kantor dinasnya, Sabtu (14/7/2018).

Kontes ternak ini pun, katanya, bentuk evaluasi bagi pemerintah mengenai sejauh mana pemerintah melindungi serangkaian hal yang menentukan kualitas bibit ternak di daerahnya, mulai dari penyediaan pakan sampai perawatan.

