Mini Lab Dispangtan Kota Bandung Masuk Top 99 Inovasi Layanan Publik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Mini Lab Food Security ,Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Bandung masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018.

Lomba inovasi digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Kepala Dispangtan Kota Bandung Ir Elly Wasliah mengatakan, lomba lnovasi pelayanan publik (Sinopik) diikuti oleh Kementerian atau Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah hingga setingkat Dinas atau Badan Daerah di tingkat Provinsi hingga tingkat Kota/Kabupaten seluruh Indonesia.

• Bandung Pro United Berhasil Melaju ke Tingkat Nasional Setelah Rebut Juara OSYSL Zona Bandung

• Apa yang Membedakan Batik Sunda dengan Batik Lain? Ini Penjelasan Doktor Batik Sunda Asal ITB

"Ada 4.000an lebih Inovasi dari seluruh Indonesia yang masuk dan proses seleksi sudah selesai, Alhamdulillah Mini Lab Food Security terpilih masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2018," ujar Elly di kantornya Jalan Arjuna, Sabtu (14/07/2018).

Elly mengatakan, dari Top 99 akan dipilih kembali menjadi Top 40. Untuk menuju ke 40 besar, rencananya Senin 16 Juli 2018, Wali Kota Bandung akan paparan di kantor Kemenpan RB.

"Dari Kota Bandung ada dua Inovasi masuk Top 99, mini lab food security dan e-Satria milik BPPD Kota Bandung" ujar Elly.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar