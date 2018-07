Ini Prakiraan Cuaca Purwakarta, yang Berwisata atau Malam Mingguan Tak Perlu Khawatir

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Bagi masyarakat yang akan menghabiskan akhir

pekannya di Kabupaten Purwakarta, rencanakan destinasi wisata sebanyak-banyaknya tanpa khawatir kehujanan.

Sebab, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),

prakiraan cuaca pada Sabtu (14/7/2018), Purwakarta akan cerah dan berawan

sepanjang hari.

