Cari Tempat 'Kongkow' yang Bikin Betah? Di Warlaman Saja, Suasana Nyaman Santai di Kantong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilda Rubiah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Masih bingung mau ke mana bersantai di akhir pekan?

Tempat yang satu ini paling recommended banget buat anda yang ingin menghabiskan waktu bersantai, makan, dan 'kongkow' bersama teman atau sanak saudara.

Ini dia tempatnya, Warlaman Cafe yang ada di Jalan Lapang Supratman No 1 Kota Bandung.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar