Bandung Pro United Berhasil Melaju ke Tingkat Nasional Setelah Rebut Juara OSYSL Zona Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Lutfi Ahmad Mauludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tim Bandung Pro United akhirnya berhasil menjadi juara pada Okky Splash Youth Soccer League (OSYSL), setelah mengalahkan Saswco di Lapangan Progresif, Kota Bandung, Jumat (13/7/2018).

Laga final yang mempertemukan Bandung Pto United berlangsung sengit. Kedua tim sama kuat hingga akhir laga skor tetap 1-1. Pertandingan pun terpaksa dilanjutkan dengan adu penalti dan akhirnya Bandung Pro United berhasil memenangkan pertandingan.

• Nikita Mirzani Kena Masalah, Mobilnya Dirusak Teman Dipo Latief

• Muhammad Zohri Bergembira Diajak Bertemu Presiden Jokowi

Dengan kemenangan tersebut Bandung Pro United berhasil merebut gelar juata OSYSL dan menjadi wakil dari zona Bandung untuk berlaga di tingkat nasional.

Selain itu nantinya, terdapat 16 pemain terbaik dari semua tim yang mengikuti kompetisi tingkat nasional, akan dipilih untuk mewakili Indonesia ke Singapura berlaga pada Singa Cup pada bulan November.

Pelatih Bandung Pro United, Tendi Eka Ramdani, mengaku sangat bersyukur, mampu mengalahkan Saswco di laga final.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar