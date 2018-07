Akhir Pekan, Ini Prakiraan Cuaca Bandung Raya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akhir pekan, cuaca cerah berawan hingga berawan berpotensi menyelimuti Bandung Raya, Sabtu (14/7/2018).

Berdasarkan keterangan tertulis prakiraan cuaca yang diterima Tribun Jabar dari BMKG Bandung, pada pagi-siang hari, seluruh Bandung Raya meliputi Bandung utara, selatan, tengah, barat, dan timur hanya berpotensi cerah berawan saja.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar