Wanita Muda Terjun dari Lantai 16 Apartemen Easton Park Jatinangor, Diduga Bunuh Diri

Wartawan Tribun Jabar, Deddi Rustandi

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG – Tubuh LA (24) melayang dari balkon luar lantai 16 apartemen Easton Park di Jalan Soekarno, Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (13/7/2018) sekitar pukul 01.00.

Tubuh wanita muda asal Kampung Buahdua, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung itu meluncur dan jatuh di lantai basement apartemen. Lia tewas di lokasi kejadian, dia mengalami patah tulang. Jatuhnya wanita muda ini membuat kaget penghuni apartemen lainnya saat dingin malam menusuk tulang.

• Rabbani Gratiskan Belanja Selama Setahun Untuk Zohri

“Sebelum wanita itu jatuh, sekitar pukul 22.00, saya mendengar dan melihat ada keributan antara seorang wanita dan pria di kamar 1745, lantai 17 sektor B Type Studio,” kata seorang saksi kepada polisi yang datang ke lokasi kejadian, Jumat (13/7/2018) dinihari.

Ia mengaku hanya mendengar dan tidak tahu permasalahan apa yang membuat terjadi keributan itu, Kamis (12/7/2018) malam. “Beberapa jam setelah itu, sekitar pukul 00.48, saya melihat ada wanita tergantung di luar balkon lantai kamar 1645,” katanya.

Cerita Tentang Pak Yos, Tukang Cukur Keliling Langganan Pak Harto https://t.co/m8TCaT9pMN via @tribunjabar

Saksi ini kepada polisi menyebutkan saat wanita muda itu tergantung di luar balkon, ada seorang pria yang memegang tangan korban. “Saya mendengar teriakan pria itu, Mel naik, Mel. Ia juga berteriak minta tolong. Namun tak lama wanita itu jatuh, terlepas,” katanya.

Lia sebelumnya berada di kamar 1745 lantai 17 bersama pemuda AAS dan seorang wanita inisial, S. Mereka bertiga sedang menyantap nasi goreng.

Namun tanpa disadari, LA sudah keluar dari kamar dan ada di lantai 16. Melihat LA tak ada, AAS mengejar dan turun ke lantai 16. “LA sudah dalam posisi tergantung dan tangganya memegang pagar,” kata sumber di kepolisian.

AAS menghampiri dan memegang kedua tangan LA. LA sempat melontarkan ia ingin mengakhir hidupnya. Sambil memegang tangan LA, AAS membujuk supaya jangan nekad dan berteriak minta tolong.

Jangan Dulu Puas Matikan Last Seen dan Centang Biru WhatsApp, Kamu Bisa Rugi Besar https://t.co/KBIVdoWdPo via @tribunjabar