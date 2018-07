Teman SMA Tunjukkan Sepucuk Surat, Bongkar Kelakuan Meghan Markle Saat Acara Sekolah

TRIBUNJABAR.ID - Publik lebih mengenal kehidupan Meghan Markle setelah menjadi artis dan anggota keluarga kerajaan Inggris.



Kehidupan masa remaja Duchess of Sussex jarang tekekspos.



Namun, kini publik bisa mendapat gambaran mengenai kehidupan Meghan Markle saat SMA.



Seorang wanita bernama Michelle Fanara muncul dan mengaku sebagai teman SMA Meghan Markle.



Melansir dari Inside Edition, Michelle menceritakan ia dan Meghan bertemu saat acara jalan-jalan yang diadakan sekolahnya pada tahun 1990-an.



Michelle termasuk wanita pemalu dan pendiam.



Ia tidak begitu pandai bergaul dengan teman-temannya.



Saat teman-temannya beraktivitas, Michelle memilih menyendiri.



Namun, Meghan tak membiarkan Michelle sendirian.



"Ia (Meghan) mengatakan tidak, kamu tidak bisa melakukan itu," cerita Michelle.



Meghan terus mengajaknya untuk menikmati liburan tersebut.

Ia mengubah Michelle yang sekarang bekerja sebagai instruktur martial art menjadi pribadi yang lebih terbuka.



Setelah liburan itu, ia dan istri dari Pangeran Harry itu menjadi sahabat pena.



Michelle masih menyimpan baik-baik surat yang dikirim oleh Meghan.



Saat yang hampir berumur 20 tahun itu ia selipkan di buku tahunannya.



Menurut Michelle, kepribadian Meghan baik karena sebenarnya ia tak perlu repot-repot menulis surat untuknya.



"Dia membuatku merasa spesial," ucapnya.

Michelle Fanara (Inside Edition)

Berikut isi surat yang dikirim oleh Meghan.



"Dear Michelle,



Kamu sangat kuat dan luar biasa- semangatmu adalah kekuatanmu dalam kesulitan sangat mengagumkan, begitu juga dengan optimisme dan keramahanmu.



Aku sangat beruntung punya kamu dalam kelompokku dan bisa membimbingmu dalam perjalanan ini.



Jangan berhenti berbagi semangatmu dan selalu ingat betapa spesialnya dirimu.



Aku selalu ada di sini jika kamu membutuhkanku.



Aku mencintamu,



Meghan."

Surat yang ditulis Meghan Markle untuk Michelle (Inside Edition)

Selain surat, Meghan juga menuliskan pesan di sampul buku tahunan milik Michelle.



"Hay Palermo. Bagaimana kabarmu?



Meski aku mengenalmu belum terlalu lama, aku sudah bisa mengatakan bahwa kamu orang luar biasa!



Aku tak sabar bertemu denganmu tahun depan- mungkin aku akan mampir di restoranmu untuk makan.



Semoga musim panasmu menyenangkan!



Cinta,



Meghan."



Berkat Meghan, Michelle berhasil menjadi pribadi yang lebih baik.



Kini, Michelle memegang sabuk hitam dan memiliki studio martial art.



Sebagai rasa terima kasih, Michelle ingin berpesan kepada Meghan Markle.



"Kamu mendekatiku dan membuat perbedaan besar dalam duniaku," katanya.

Ayah Meghan Markle Kecewa



Meghan Markle resmi menjadi anggota baru keluarga kerjaan Inggris.



Pada 19 Mei 2018, pukul 12.00 waktu London Meghan dipersunting oleh anak kedua Pangeran Charles, Pangeran Harry.



Berbeda dengan lokasi pemberkatan yang sudah menjadi tradisi sebelumnya di Wstminster Abbey, mereka memilih lokasi lain.



Mereka melangsungkan pernikahan di Kapel St George di Kastil Windsor.



Biasanya mempelai wanita akan didampingi oleh ayahnya sampai ke altar.



Berbeda dengan pernikahan Meghan Markle dan Pangeran Harry.



Meghan berjalan sendiri dan diteruskan dengan didampingi Pangeran Charles.



Hal tersebut dilakukan karena ayah Meghan, Thomas Markle tidak bisa menghadiri pernikahan putrinya.



Ia harus menjalani operasi jantung pada Rabu (16/5/2018).



Melansir dari Kompas.com, Thomas Markle harus masuk ruang operasi untuk memperbaiki kerusakan koroner dan membersihkan arteri yang tersumbat.



Hal ini perlu dilakukan mengingat ia sempat mengalami serangan jantung satu pekan sebelum hari pernikahan.



Sebelum memutuskan tidak akan hadir, Thomas sempat bimbang dan berubah pikiran berkali-kali.



Awalnya, ia berencana menghadiri pernikahan putrinya namun memustuskan untuk tidak pergi dari rumahnya di Meksiko.



Ia merasa malu setelah skandal pengambilan gambar dirinya oleh paparazzi yang dijual seharga 100.000 dollar AS atau sekitar Rp 1,4 miliar.



Kemudian, Thomas memutuskan akan menghadiri pernikahan tersebut setelah Meghan menghubunginya via pesan teks.



Namun, pada akhirnya ia memutuskan tidak menghadiri pernikahan putrinya karena harus menjalani operasi jantung.



"Saya benci melewatkan momen terindah dalam sejarah dan berjalan menuju altar bersama putri saya," ujar Thomas.



Melansir dari The Guardian, Thomas mengaku kecewa karena melewatkan pernikahan putrinya.



Tadinya, ia ingin membeberkan percakapan teleponnya dengan Pangeran Harry di sambutan pernikahan putrinya.



"Saat saya berbicara dengan Pangeran Harry di telepon, Meghan mengenalkan Pangeran Harry sebagai pria baik dari Inggris. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga kerajaan yang mau menerima putri saya," ucapnya.



"Melihat pernikahan Meghan rasanya sulit karena saya tidak berada di sana tapi di sisi lain saya sangat bangga karena pernikahan putri saya disaksikan oleh dunia."



Thomas bersyukur karena Pangeran Charles menjadi penggantinya.



"Namun, saya berharap bisa memegang tangan anak saya saat berjalan ke altar," katanya.



Thomas juga tak ingin ketidakhadirannya menutupi berita besar pernikahan anaknya.



Ia juga senang karena pada akhirnya seseorang yang berasal dari campuran dua ras bisa diterima oleh keluarga kerajaan.