Tanpa AGP, Peternak Ayam Harus Pakai Pakan Lebih Banyak dengan Harga yang Tidak Murah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah kenaikan harga daging ayam dan telur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai produsen separuh pasokan ayam pedaging nasional berupaya mempertahankan angka produksi dengan menjaga kesehatan ternak.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Dewi Sartika, mengatakan penguatan dolar AS terhadap rupiah memang menjadi penyebab utama kenaikan harga ayam karena membuat para peternak membayar lebih mahal saat membeli pakan ayam yang masih dibeli dari luar negeri.

"Tapi ada penyebab lainnya juga. Pelarangan AGP (antibiotic growth promoter) oleh dunia membuat peternak kesulitan mencari penggantinya. Akhirnya banyak ayam yang tumbuh kerdil dan gampang terkena penyakit," kata Dewi di kantor dinasnya di Bandung, Jumat (13/7/2018).

AGP, katanya, seharusnya diganti oleh bahan lain seperti ramuan jamu.

Hal ini untuk menghindari kematian ternak pada kemarau akibat terjadinya penurunan suhu.

Karena cuaca dingin ini pula, katanya, peternak harus menggunakan gas untuk pemanas dan pelapisan dinding lebih banyak, akhirnya biaya produksi pun meningkat.

Pelarangan penggunaan AGP pun katanya, membuat kebutuhan pakan ayam meningkat.

Contohnya, jika awalnya dibutuhkan 1,5 kg pakan untuk bisa menumbuhkan ayam sampai panen, kini tanpa AGP harus memberikan pakan sampai 1,9 kg.

Pemerintah, katanya, berupaya memberikan bantuan dan pendampingan kepada para peternak supaya bisa memanen ternaknya dengan baik. Selain itu, bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencari bahan pengganti AGP.

"Tapi memang kenaikan dolar AS membuat harga pakan ayam yang kebanyakan impor meningkat. Tapi ternyata di awal produksi ini, DOC (day old chicken) juga memang sudah mahal," katanya.

Kenaikan harga yang fantastis ini pun, katanya, disebabkan terhentinya produksi akibat libur Lebaran bulan lalu. Kekosongan produksi ini baru terasa dampaknya saat ini yang menyebabkan lebih sedikitnya pasokan di pasaran.

"Harga di peternak tadinya Rp 21.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 24.000 sampai Rp 25.000 per kilogram. Datang ke Bandung masuk broker di angka Rp 28.000 sampai Rp 30.000. Terus dipotong, dibersihkan bulu-bulunya, jadi rata-rata angkanya Rp 40.000 per kilogram di pasaran," katanya. (*)