Cara Pakai Dua Akun WhatsApp Secara Bersamaan di HP dan PC, Enggak Perlu Bingung Lagi!

TRIBUNJABAR.ID - Aplikasi chatting WhatsApp sudah menjadi bagian penting dalam melakukan aktivitas.



WhatsApp bisa digunakan untuk komunikasi dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan pergaulan.



Sering kali beberapa orang memilih memisahkan kontak untuk pekerjaan dan pergaulan sehingga mereka memiliki lebih dari satu akun WhatsApp.



Apakah dua akun tersebut bisa diaktifkan dalam satu ponsel atau satu komputer?



Tentu saja bisa !



Berikut cara mengakifkan dua akun WhatsApp dalam satu ponsel baik Android maupun iPhone.



Dua Akun di Ponsel Android



1. Hal pertama yang dilakukan adalah mengunduh aplikasi pihak ketiga di Playstore.



Aplikasi tersebut bernama Parallel Space yang berfungsi sebagai dual apps.

Parallel Space (Tribun Jabar)

2. Buka aplikasi Parallel Space

Parallel Space (Tribun Jabar)

3. Pilih dan tambahkan aplikasi dengan cara tap pada simbol tambahkan aplikasi.

Parallel Space (Tribun Jabar)

4. Pilih aplikasi WhatsApp

Parallel Space (Tribun Jabar)

5. Tunggu proses hingga selesai, jika berhasil simbol WhatsApp akan dibuat dalam aplikasi Parallel Space

6. Setelah itu, Anda hanya perlu memasukkan nomor telepon baru dan akun WhatsApp kedua siap digunakan

Parallel Space (Tribun Jabar)

Dua Akun di Ponsel iPhone



1. Buka browser apa saja seperti safari, Chrome, dan lainnya.



2. Kemudian masukkan link www.tutuapp.vip



3. Pilih reguler lalu download now



4. Setelah berhasil, maka aplikasi TutuApp akan ter-install



5. Sebelum Anda menggunakan TutuApp, Anda harus memberi izin pada aplikasi tersebut



6. Pilih menu setting lalu general kemudian pilih device management.



7. Pilih Chinasoft Resource Corporation dan pilih trust



8. Buka TutuApp lagi, geser ke kanan hingga muncul start now



9. Cari WhatsApp, Anda pilih simbol WhatsApp++



10. Unduh aplikasi WhatsApp++ tersebut, dan berikan izin akses seperti langkah sebelumnya.



11. Buka menu setting lalu pilih Road&Bridge East China Engineering dan pilih trust



12. Kemudian aplikasi WhatsApp untuk akun kedua sudah siap.



13. Anda hanya perlu memasukkan nomor ponsel yang diinginkan.



14. Nomor tersebut harus aktif karena diperlukan untuk proses verifikasi dan mendapat SMS.



15. Aktifkan akun WhatsApp seperti biasa.



Dua Akun di Komputer



1. Anda membutuhkan dua browser



2. Buka salah satu browser, log in akun WhatsApp pertama di situs resmi WhatsApp, web.whatsapp.com

WhatsApp Web Chrome (Tribun Jabar)

3. Scan barcode di komputer dengan ponsel Anda, caranya buka aplikasi WhatsApp di ponsel Anda pilih simbol titik tiga (setting), lalu pilih Whatsapp Web, kemudian scan barcode



4. Akun pertama WhatsApp Anda sudah dapat digunakan



5. Buka browser lainnya untuk log in akun WhatsApp kedua di dyn.web.whatsapp.com

WhatsApp Web Mozilla (Tribun Jabar)

6. Scan barcode seperti langkah sebelumnya