Misi Sulit di Kandang Perseru Serui, Persib Bandung Tanpa Tiga Pemain Andalan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menghadapi Persib Bandung di Stadion Marora, Kamis (12/7/2018), Perseru Serui memiliki modal cukup bagus.

Pasalnya, tim asuhan I Putu Gede ini berhasil menang atas tim kuat Persija Jakarta 3-1 pada pertandingan kandang terakhir di Stadion Marora.

Pelatih Persib, Mario Gomez, melihat bahwa pertandingan besok memiliki situasi yang berbeda.

"Ini adalah momen berbeda, game yg berbeda, karena beberapa waktu kamu kalah di game terakhir namun di game selanjutnya hasilnya berbeda, itu juga terjadi pada kita," ujar Gomez dalam sesi konferensi pers sebelum laga, Rabu (11/7/2018).

Gomez pun menjelaskan bahwa tiga pilar utamanya akan absen pada laga besok.

Ketiga pemain itu adalah Ezechiel N Douassel, Oh In Kyun, dan Jonathan Bauman.

Ezechiel N Douassel menderita cedera bahu dan Jonathan Bauman terkena akumulasi kartu kuning.

Khusus Oh In Kyun, Gomez masih tak mengerti mengapa gelandang asal Korea Selatan itu terkena hukuman larangan bermain.

"Oh In Kyun karena sanksi komdis dari pertandingan kontra Persija, wasit bilang Oh In Kyun buat pelanggaran, iya, tapi pemain Persija juga lakukan itu tapi wasit berkata lain. Saya tau siapa wasitnya dan dia sangat buruk untuk kita. Tapi its ok," ucapnya.

Meskipun demikian, Gomez tetap optimis di pertandingan besok, karena menurutnya, pemain penggantinya pun tak kalah bagusnya.

"Kita kehilangan tiga pemain penting tapi besok juga adalah pertandingan penting bagi kita," katanya.