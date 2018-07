Sudah Ada Pengumuman Lolos, Orangtua Mulai Ambil Berkas Hasil Seleksi PPDB SMP Bandung

Laporan wartawan Tribun Jabar, Resi Siti Jubaedah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PPDB SMP Negeri sudah diumumkan pada tanggal 9 Juni 2018, pembagian berkas hasil seleksi sudah mulai dibagikan pukul 16.00 WIB, Senin (9/7/2018).

Di SMPN 44 Bandung misalnya, sudah mulai dipadati oleh para orangtua calon siswa yang hendak mengambil berkas hasil seleksi, baik yang lolos maupun yang tidak lolos.

Seperti yang dilakukan salah satu orangtua siswa yang hendak mengambil berkas hasil seleksi, Elan Lantia (37), warga asal Jalan Gagak, Kota Bandung.

Oh In Kyun Beberkan Soal Alasan Mendapat Hukuman yang Dianggapnya Tidak Fair https://t.co/0p5HvHNRFT via @tribunjabar