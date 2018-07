Pemkab Garut Berencana Mengganti Nama Jalan Menjadi Nama-nama Pahlawan Asal Garut

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) berencana mengubah sejumlah nama jalan di Kabupaten Garut diganti menjadi nama pahlawan, terutama pahlawan asli dari Garut.

Hal tersebut dilakukan agar nama para pahlawan yang dijadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Garut tersebut dapat dikenal oleh banyak masyarakat.

Kepala Seksi Perencanaan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Garut, Cep Ayi Fitriana, mengatakan, banyak jalan di Kabupaten Garut yang menamakan jalan ditambahkan nama sama dengan nama sebelumnya.

