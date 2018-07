Korban Akibat Kebakaran di Jalan Tera Ditangani PMI Kota Bandung

Laporan Wartawan TribunJabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kebakaran terjadi di Jl Tera, RT 02, RW 05, Gang Enur, Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Senin (09/7/2018).

Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, Ferdi Ligaswara, mengatakan, bahwa 16 unit pancar, tiga unit rescue, dan dua unit komando dikerahkan untuk memadamkan api.

Pada peristiwa kebakaran tersebut, Kepala Bidang Operasi Pemadaman dan Penyelamat, Kurnia mengatakan bahwa terdapat korban luka.

