Kasus Penyerangan Novel Baswedan Belum Berujung, Mahfud MD Setuju Jokowi Bentuk TGPF

TRIBUNJABAR.ID - Pada 11 April 2017, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diserang oleh dua pria.



Peristiwa tersebut terjadi setelah Novel Baswedan menjalankan salat subuh di Masjid jami Al Ihsan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Ketika Novel berjalan menuju rumahnya, dua pria yang mengendarai sepeda motor menyiram air keras ke arahnya.



Peristiwa tersebut berlangsung begitu cepat, Novel tak sempat mengelak.



Air keras itu mengenai wajah Novel.



Ia tak bisa melihat jelas pelaku yang menyerangnya.



Tak ada satu orang pun yang berada di lokasi saat peristiwa penyerangan itu terjadi.



Novel dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Kemudian pada sore hari, Novel dirujuk ke Jakarta Eye Center (JEC) di Menteng, Jakarta Pusat.



Sampai saat ini, pelaku penyerangan belum ditangkap.



Tak sedikit dari publik yang merasa 'gregetan' dengan kasus tersebut.

Dalam video Catatan Najwa yang diunggah pada 9 juli 2018, Mahfud MD menyatakan setuju bila Presiden Joko Widodo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).



Awalnya Najwa Shihab, pembawa acara tersebut menanyakan apakah bisa Jokowi mengintervensi kasus Novel seperti yang dilakukannya pada kasus Irfan yang melawan begal.



"Berarti seharusnya Presiden jokowi bisa menggunakan kewenangan yang sama untuk mengintervensi kasus Novel Baswedan?," tanyanya.



"Bisa tentu saja, memberi arahan ya, arahan dalam intervensi itu bisa juga kalau Presiden Jokowi mau melakukan langkah-langkah terhadap apa yang terjadi pada Novel Baswedan," jawab Mahfud MD.



Ia mengatakan Jokowi sudah berupaya membantu menyelesaikan kasus tersebut.



"Dipanggil polisinya, ditanya kesanggupan melanjutkan penyelidikan kasus. Sampai hari ini juga jawabannya masih sanggup belum menyatakan menyerah, kalau sudah menyerah baru saya turun tangan, kan begitu," ujar Mahfud MD.



Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu percaya polisi masih sanggup untuk menyelidiki kasus Novel Baswedan.



"Saya kira (Polri) bisa (mengungkap kasus Novel), kalau tidak bisa bukan Polri namanya," ucapnya.



Menurutnya, akan baik bila Jokowi memenuhi saran yang disampaikan oleh gerakan pro-demokrasi dan penegakan hukum agar dibentuk TGPF yang independen.



"Kalau Jokowi menganggap itu penting, saya setuju, mungkin itu yang bisa mempercepat pengungkapan kasus itu tapi katanya polisi masih sanggup, ya sudah biar saja," katanya.



Pernyataan Mahfud MD mengenai TGPF juga senada dikatakan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan.

Ia meyakini Polri mampu menuntaskan kasus penyerangan Novel, namun bila tak menemukan titik terang maka pemerintah perlu membentuk TGPF.



"Saya percaya polisi kita masih bisa selesaikan ini. Tapi kalau tidak ya harus buat tim (TGPF) itu. Apa boleh buat? Kalau bisa kan bagus polisi selesaikan, kalau tidak ya...sudah hampir satu tahun," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2018), dikutip dari Kompas.com.



"Kasihlah kesempatan satu bulan ini. Kalau tidak bisa, saya kira itu (membentuk TGPF) jalan terbaik," imbuh Zulkifli.



Sebelumnya, pemerintah Indonesia juga pernah membentuk TGPF.



Saat Indonesia mengalami guncangan perubahan orde baru menuju reformasi, TGPF dibentuk untuk menyelidiki kasus Semanggi.



Melansir dari Tribunnews, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal menyampaikan pembentukan TGPF hanya akan berakhir dengan sia-sia.



Ia menilai pembentukan TGPF tidak akan optimal.



"TGPF itu bukan domain kami, tapi sekali lagi di negara kita TGPF itu sudah banyak dibentuk dalam case-case tertentu, tapi sekali lagi nggak optimal," ujar Iqbal di Mapolres Jakarta Selatan Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).



Menurutnya, TGPF tidap dapat menyentuh hal-hal yang bersifat teknis dalam suatu penyelidikan.



Pihak kepolisian, kata Muhammad Iqbal, mengetahui masalah teknis.



"Perannya (TGPF) tidak menyentuh hal-hal teknis, yang tahu teknis adalah kami," jelasnya.



Kendati demikian, Polri tetap menerima masukan dari lembaga lain secara terbuka.



Ia juga tidak keberatan bila kinerja Polri dalam kasus penyerangan Novel Baswedan diawasi oleh lembaga lain.



"Tolong dicatat juga, kami diawasi berbagai lembaga seperti Ombudsman, Kompolnas itu mengawasi kami bahkan Komnas HAM bentuk tim, hormatin dong lembaga-lembaga kredibel itu untuk bersama-sama menuntaskan kasus ini," katanya.

