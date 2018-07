Gara-gara Ulah Aurel, Krisdayanti Ketahuan Salah Tulis Umur Anaknya Sendiri

TRIBUNJABAR.ID - Hari ini, Selasa (10/7/2018) merupakan hari bahagia anak sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Aurel.



Sebab, ia berulang tahun yang ke-20.



Penggemar membanjiri Instagram Aurel dengan ucapan ulang tahun.



Begitu juga dengan Krisdayanti, ia memberi ucapan manis ulang tahun anaknya di Instagram pribadi, @krisdayantilemos.



Pelantun 'Menghitung Hari' itu mengunggah dua buah foto di Instastory-nya.

Unggahan Krisdayanti di hari ulang tahun Aurel (Instagram)

Dalam foto tersebut terlihat Krisdayanti dan Aurel yang saat itu masih kecil.



Foto tersebut juga disertai tulisan happy birthday dan angka 21 yang menurut Krisdayanti merupakan umur Aurel.



Diva Indonesia itu juga mengunggah foto lainnya.



Lewat unggahannya itu, Krisdayanti menunjukkan anaknya semakin cantik.



Tak lupa, ia juga mendoakan agar kakak dari Azriel Hermansyah itu diberikan hal-hal baik.



"She's got tanned and yes she's pretty, she's 21 years birthday today. Wishing you all very best kakak @aurelie.hermansyah," begitu yang ditulis oleh istri Raul Lemos.



Namun, ucapan ulang tahun yang ditulis Krisdayanti itu justru blunder.



Ia justru dikoreksi oleh anaknya sendiri.



Aurel Hermansyah meninggalkan komentar di Instagram ibunya.



Gadis yang kini genap berusia 20 tahun itu berterima kasih atas ucapan yang diberikan ibunya.



Aurel menambahkan bahwa ia sebenarnya berusia 20 tahun bukannya 21 tahun.

"Thank youuu mimiii! Makasihh doa nyaaa but im 20 years oldddd nowww," tulis Aurel.

Karena ulah Aurel tersebut, Instagram Krisdayanti dibanjiri komentar dari warganet.



Tak lama, Krisdayanti mengganti keterangan fotonya.



Usia Aurel menjadi 20 tahun dan kolom komentar dibuat tidak aktif.



Namun, dua foto yang diunggah Krisdayanti di Instastory tidak dihapus.



Walaupun pada foto tersebut Krisdayanti menyebut umur anaknya 21 tahun.



Aurel Sempat Kecewa



Kehidupan keluarga Anang Hermansyah selalu menjadi sorotan.



Terlebih ketika Aurel Hermansyah curhat mengenai sulitnya bertemu dengan Krisdayanti.



Pada ulang tahunnya yang ke 17 tahun, Aurel Hermansyah kecewa dan bersedih.



Kridayanti yang sebelumnya berjanji akan datang ke pesta ulang tahun anaknya, ternyata ingkar janji.



Melalui media sosialnya, Aurel Hermansyah mengatakan miminya tak bisa hadir karena dilarang oleh Raul Lemos.



Ia berdoa agar Raul Lemos terketuk pintu hatinya dan memperbolehkan Krisdayanti menemui anak-anaknya.



Aurel juga sempat menyinggung masa-masa sulit yang dihadapinya beberapa tahun yang lalu.



Adik Aurel Hermansyah, Azriel Hermansyah juga mersakan hal yang sama.



Ia sempat tidak bisa bertemu dengan ibunya selama lima bulan.



Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah.



Ia pun merasa sakit hati ketika Krisdayanti mengunggah tulisan yang mengatakan anak-anaknya sengaja membuatnya sakit hati.



Krisdayanti merasa foto dirinya tidak pernah diunggah dan hanya ada foto Ashanty yang sekarang menjadi ibu tiri anak-anaknya.



Azriel Hermansyah menyebutkan ia dan kakaknya beruntung tidak jatuh depresi.



Luka hatinya seolah terobati setelah kedatangan sang bunda, Ashanty.



Kaka beradik Hermansyah dan ibunya itu memilih untuk saling memaaafkan.



Mereka sudah berbaikan dan melupakan masa lalu yang menyakitkan.



Krisdayanti juga memaklumi curhatan anaknya tersebut.

