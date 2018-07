Cocok untuk Diet, Kinoko Poke Bowl Gunakan Biji Kinoa Pengganti Nasi, Yuk Coba

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memiliki tampilan yang cantik berwarna-warni, poke bowl bisa dikatakan sebagai pengganti sushi, makanan kekinian yang memiliki tampilan instagramable.

Warna-warni yang berasal dari sayuran yang cerah ini menggugah selera siapapun yang melihatnya.

Hidangan poke bowl kebanyakan menjadi favorit penggemar gaya hidup sehat yang dinikmati setelah berolahraga.

