Berkunjung ke Kuningan, Ini Agenda Menpora Imam Nahrawi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, KUNINGAN - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Imam Nahrawi akan berkunjung ke Kabupaten Kuningan, Selasa (10/7/2018).

Ia akan tiba di Kuningan pada Senin (9/7/2018) malam dan menginap di Hotel Grage Kuningan, Jalan Sangkanhurip No 1, Kuningan.

