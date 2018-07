Akui Pukul Sandi Sute, Oh In Kyun: Oke Saya Terima Sanksi, Tapi Kalau Saya Saja Tidak Fair

Gelandang Persib Bandung, Oh In Kyun, setelah berlatih di Stadion GBLA, Jumat (6/7/2018).

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gelandang serang Persib Bandung, Oh In Kyun mengaku keberatan dengan sanksi yang diberikan Komite Disiplin (Komdis) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

Melalui surat Keputusan Komdis PSSI Liga 1 dengan nomor, 088/L1/SK/KD-PSSI/VII/2018, tentang Kasus Pelanggaran Disiplin, tertanggal 4 Juli 2018, In Kyun dinyatakan terbukti melakukan pemukulan terhadap pemain Persija Jakarta, Sandi Sute saat Persib bentrok dengan Persija di Stadion PTIK, Sabtu 30 Juni 2018.

"Merujuk kepada pada 49 ayat (1) d dan (2) Kode Disiplin PSSI, Sdr. Oh In-Kyun dihukum larangan bermain sebanyak dua (2) kali, pada pertandingan Persib vs PSIS Semarang, tanggal 8 Juli 2018, Perseru Serui vs Persib, tanggal 12 Juli 2018," bunyi surat Komdis bertandatangan Asep Edwin Firdaus selaku ketua.

Gelandang asal Korea Selatan ini pun dikenakan denda sebesar Rp. 25 juta oleh Komdis. Meski begitu, sesuai dengan Pasal 119 Kode Disiplin PSSI, Persib masih bisa melakukan banding atas keputusan tersebut.

In Kyun mengakui bahwa pada pertandingan klasik pekan lalu itu memang memukul Sandi Sute.

"Tapi saya mau lihat (rekaman) pertandingan, karena sebelum saya dorong, Sute sama Novri dorong saya duluan, saya mau lihat apakah dia dapat sanksi juga atau tidak," ujar In Kyun, saat ditemui seusai di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (8/7).

Menurutnya, jika dari pemain Persija tidak ada yang mendapat sanksi, maka ia akan mengajukan keberatan atas sanksi yang dia terima.

"Iya, oke saya terima sanksi nya tapi kalau keduanya dapat sanksi kalau saya saja tidak fair," katanya.

Merujuk pada sanksi yang dikeluarkan Komdis, seharusnya In Kyun absen pada laga melawan PSIS Semarang. Namun, pada pertandingan tersebut In Kyun tetap tampil membela Maung Bandung.

"Saya tidak tahu, cuma tahu dari manajemen, dan pelatih suruh main dan saya siap main," ucapnya.