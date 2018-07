Jelang Semifinal Piala Dunia 2018, Jimat Keberuntungan Inggris Bermasalah dengan Kebugaran

TRIBUNJABAR.ID- Tim nasional Inggris sempat khawatir dengan kondisi gelandang mereka, Jordan Henderson.

Jordan Henderson mengalami cedera pergelangan kaki pada laga melawan Timnas Swedia di babak perempat final Piala Dunia 2018, Sabtu (7/7/2018).

Posisi Jordan Henderson saat itu digantikan oleh gelandang Tottenham Hotspur, Eric Dier.

Kini Jordan Henderson mulai buka suara terkait masalah cedera yang tengah ia alami.

"Saya merasakan ketegangan otot sejak sebelum laga sehingga 20 menit terakhir saya paksakan sehingga saya merasakan sakitnya saat ini," ujar Henderson seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Namun kondisi saya tak terlalu buruk dan semoga akan terus baik-baik saja," ucap gelandang Liverpool tersebut.

Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mengetahui cedera yang tengah melilit Jordan Henderson ini.

"Kami akan segera melakukan pemeriksaan terkait kondisi Henderson," kata Gareth Southgate.

Timnas Inggris akan menghadapi timnas Kroasia pada laga semifinal Piala Dunia 2018, Kamis (12/7/2018).

Jika cedera Jordan Henderson cukup parah hingga ia tak bisa bermain, tentu menjadi kerugian tersendiri untuk Timnas Inggris.

Jordan Henderson merupakan jimat keberuntungan Inggris yang belum pernah merasakan kekalahan dalam 29 laga saat ia sedang bermain.

Timnas Inggris meraih 23 kemenangan dan enam hasil imbang saat kapten Liverpool itu tampil di lapangan. (*)