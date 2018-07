Asyik Akhirnya Ucapkan Selamat kepada Rindu, Sudrajat : We Never Lose, But Just Learn

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jabar nomor urut 3, Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), mengucapkan selamat kepada pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) yang meraih suara terbanyak di Pilgub Jabar 2018. Ucapan selamat itu disampaikan dalam konferensi pers di Fox Harris Hotel Kota Bandung, Senin (9/7/2018).

"Untuk saudara kita Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, saya dan Ahmad Syaikhu menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018-2023. Kami titipkan Jabar untuk menjadi provinsi termaju," kata Sudrajat dalam kesempatan tersebut.

Sudrajat menitipkan warga miskin di perkotaan, pegunungan, dan pesisir, yang harus disejahterakan. Ia pun mendoakan Ridwan Kamil dan Uu untuk selalu sukses memimpin Jabar lima tahun ke depan.

Sudrajat menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas segala upaya dan perjuangan semua pihak, terutama tim pemenangan dan simpatisan dalam mendukung Asyik, yang sudah berjuang dan berkorban waktu, tenaga, uang, serta materi.

Menurut Sudrajat, Asyik telah berhasil mendongkrak elektabilitas yang awalnya hanya 4 persen pada Februari 2018 dan menjadi 28 persen pada 27 Juni 2018.

"Ini hasil kegigihan kita, prestasi ini mari kita simpan, pelihara, dan tingkatkan. Jaga konstituen untuk bisa meluluskan cita-cita yang belum selesai di masa datang. Berjuang terus," katanya.

Sudrajat bersyukur Asyik bisa meraih posisi kedua. Pihaknya menerima ketetapan KPU Jabar melalui rekapitulasi tersebut, sebagai hasil dan juga prestasi.

"Saya tidak pernah bilang ini satu kekalahan, tapi pelajaran. We never lose, but just learn. Kita percaya diri dengan cara kerja kita. Ke depan kita punya kemampuan dan potensi. Pada 2019 platform Asyik tidak berubah," katanya.