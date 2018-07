Wisata Edukasi Cantigi Camp Justru Lebih Ramai Pada Hari Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ery Chandra

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Memasuki libur akhir pekan, satu diantara tempat wisata di kawasan Bandung Timur yaitu, Cantigi Camp belum menunjukkan adanya peningkatan pengunjung secara signifikan seperti hari-hari biasanya.

Penanggung Jawab Cantigi Camp, Andis Sopian mengatakan untuk libur akhir pekan kali ini masih kalah ramai dengan hari-hari masuk kerja atau sekolah. Ia menambahkan harga tiket untuk masuk ke tempat wisata tersebut kini dihargai senilai Rp 15 ribu.

"Tempat di sini merupakan rekreasi edukasi bekerja sama dengan pihak sekolah. Malahan di hari libur pengunjung tidak terlalu banyak. Mayoritas dikunjungi dari keluarga," ujar Andis, di Jalan Raya Cileunyi, RT01/02, Manjah Beureum, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Minggu (8/7/2018).

• Lari dari Masalah, 4 Orang Ini Pernah Memalsukan Kematiannya, Ada Nining Sunarsih?

Andis menuturkan pada 2004 lalu Cantigi Camp berdiri dil okasi yang berada dekat dengan kaki Gunung Manglayang. Pasalnya, dahulu lahan dengan luas sekitar dua hektare itu merupakan perkebunan singkong yang disulap menjadi lahan untuk tempat wisata.

"Filosofi nama Cantigi berasal dari sebuah nama pohon yang hidup di ketinggian di Gunung Merapi. Kami berharap perusahaan bisa setinggi gunung tersebut," ujar Andis.

Kebotakan Mengintai? Ini 3 Tips untuk Mengatasi Kebotakan https://t.co/JFBPAXUwaC via @tribunjabar

Andis mengatakan selain harga tiket masuk yang terjangkau. Pihak Cantigi Camp juga menyediakan botram alias makan bersama dengan harga Rp. 25 ribu per orang bagi pengunjung yang menghabiskan waktu liburan.

"Pengunjung bisa bawa sendiri dan memesan makan ditempat kami," kata Andis.

7 Jam Jelang Laga Melawan PSIS, Persib Dapat Kabar Buruk, Oh In Kyun Dilarang Main https://t.co/1RNsFmWR2m via @tribunjabar