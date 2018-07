Tas Kamera Badrun Junior Sering Dipesan Hingga Luar Pulau, Warga Cirebon Belum Banyak Mengenal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Meskipun banyak dipesan dari luar Pulau Jawa, tas kamera Badrun Junior asli Cirebon ini uniknya belum banyak dikenal oleh masyarakat Cirebon sendiri.

Bahkan, pembeli dari Cirebon bisa tegolong sedikit.

Sementara dari Majalengka, Kuningan, dan Indramayu sudah banyak yang membelinya.

Tas Badrun Junior itu buatan Dwi Agus Toni (27), asal Desa Wotgali, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon.

"Ketika saya berjualan di Bandung, itu masyrakat antre. Antusiasnya bagus. Kalau untuk di Cirebon masih belum antusias," kata Agus saat ditemui di rumahnya, Sabtu (7/7/2018).

Berdiri sejak 2013, tas kamera Badrun mempunyai sasaran pelajar dan mahasiswa.

