Pertemuan Nasabah dengan Pengacara Pemilik BMT GI di Cirebon Memanas, Polisi Berjaga-jaga

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Sejumlah nasabah BMT Global Insani (GI) kembali menagih janji pemilik BMT Gl, Basuni di Desa Kesugengan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Minggu (8/7/2018) siang.

BMT GI adalah perusahaan yang menyediakan jasa haji, umrah, dan investasi dalam bentuk bagi hasil (Qirodh).

Jumlah nasabah yang tertipu ada sekitar 4.700 orang dengan kerugian mencapai Rp 60 miliar.

Dari pagi, sejumlah nasabah sudah berkumpul di masjid Desa Kesugengan Kidul.

