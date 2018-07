Peletakan Batu Pertama Pelabuhan Patimban Dijadwalkan Bulan Ini, Berikut Tahapan Pembangunannya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pelabuhan Patimban yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, segera dibangun pemerintah pusat.

Dilansir Kompas.com, surat penetapan pemenang proyek sudah diserahkan dari Satuan Kerja Patimban kepada kontraktor pemenang proyek yaitu konsorsium.

Adapun konsorsium itu terdiri dari lima perusahaan sebagai kontraktor pelaksananya yakni Penta Ocean, Toa, dan Rinkai dari perusahaan marine construction Jepang, beserta BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya dan PT PP Tbk pada Mei 2018.

"Pada bulan Juli ini rencananya akan dilakukan groundbreaking pembangunan Pelabuhan Patimban untuk tahap pertama. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban tahap pertama ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2019,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dilansir Kontan.co.id, Minggu (8/7/2018).

Pelabuhan Patimban yang diperkirakan menelan investasi Rp 43,3 triliun ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2019.

Kegiatan awalnya akan difokuskan untuk ekspor produk otomotif nasional ke luar negeri.

