Pengalaman Menyeramkan Nagita Slavina di Pesawat, Sendiri dan Hanya Bisa Nangis Pasrah

Nagita Slavina menceritakan pengalaman seram yang pernah ia alami beberapa tahun yang lalu.



Pengalaman tersebut terjadi jauh sebelum ia menikah dengan Raffi Ahmad.



Ia menceritakan hal tersebut dalam video Draw My Life yang diunggah Rans Entertainment di Youtube pada 6 Juli 2018.



Saat itu Nagita Slavina memutuskan kuliah di Canberra, Australia.



Ketika ia bertolak ke Canberra dari Indonesia, pesawat yang ditumpanginya mengalami turbulensi.



Nagita mengakui ia sebenarnya takut sekali berpergian menggunakan pesawat.

Kejadian buruk tersebut membuatnya semakin takut.



Apalagi saat itu, Nagita pergi tanpa ditemani keluarganya.



Ia hanya bisa menangis sambil menunggu keadaan membaik.



Tak lupa, ia juga memanjatkan doa agar diberi keselamatan.

"Oya sebenernya aku tu takut banget naik pesawat.



Sepanjang perjalanan itu sebenernya aku pengen tidur.



Tapi ternyata di pesawat cuacanya lagi buruk banget.



Dan pesawatnya goyang terus, jadi aku tidak bisa tidur.



Yang ada aku cuma nangis dan berdoa sepanjang perjalanan," ujarnya.



Video berdurasi empat menit 43 detik itu sudah ditonton 400 ribu kali.



Draw My Life adalah konten yang sering dibuat oleh beberapa artis.



Konten tersebut menceritakan perjalanan hidup.



Dari awal dilahirkan hingga tumbuh dewasa samapi saat ini.



Sesuai namanya, konten tersebut dilengkapi ilustrasi yang menggambarkan cerita.

Berikut videonya: