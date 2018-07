KPU Tuntaskan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilgub Jabar, Pasangan Rindu Teratas Disusul Asyik

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rapat Pleno Rekapitulasi Penghituangan Suara Pilgub Jabar 2018 selesai pada Minggu (8/7/2018) sore.

Berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) mengungguli paslon lainnya.

Pasangan Rindu memperoleh 7.226.254 suara, atau sekitar 32,88%.

Sementara di bawahnya menempel pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) dengan perolehan suara 6.317.465 suara atau sekitar 28,74%.

Pasangan Deddy Dedi, menempati urutan ketiga dengan perolehan suara 5.663.198 atau sekira 25,77%.

