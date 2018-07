BBMC Indonesia Peringati HUT ke-30 Sekaligus Deklarasikan Kepengurusan Sementara

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komunitas motor ternama di Kota Bandung bahkan nasional, Bikers Brotherhood Motorcycle Club (BBMC) Indonesia menggelar serangkaian acara dalam merayakan hari jadinya ke-30.

Dengan mengusung tema 'The Declaration 2018 One Brotherhood For All', beragam acara digelar di Pascorner Cafe and Gallery yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung.

Kegiatan yang digelar sejak pukul 16.00 hingga 22.30 WIB itu berlangsung semarak.

Lokasi acara yang berada di dekat Lapas Kelas IIA Banceuy dipadati oleh para bikers.

Ratusan motor antik dan motor gede berjajar rapi di sepanjang lokasi acara.

Mereka yang datang tak hanya dari Bandung, tetapi juga sejumlah daerah seperti Jakarta, Bogor, Pekanbaru, Lombok turut hadir dalam acara tersebut.

Beny Gumilar selaku pendiri yang juga sekarang menjabat Ketua Caretaker BBMC, mengatakan ada beragam acara yang digelar dalam merayakan HUT ke-30 BBMC diantaranya pengukuhan kepengurusan sementara, peresmian club house BBMC, hingga exhibition.

"Kegiatan hari ini sebetulnya yang utama adalah pendeklarasian dan pengukuhan keberadaan caretaker atau kepengurusan sementara. Juga sekaligus memperkenalkan club house kita Pascorner sebagai sekretariat kita untuk menjalankan organisasi ini," ujar pria yang akrab disapa Kang Bebeng ini kepada awak media, Sabtu (7/7/2018) malam.

Pada acara itu juga dijelaskan bahwa Dewan Adat BBMC secara aklamasi telah menetapkan dan memutuskan pembubaran Kepengeurusan Pusat BBMC Indonesia periode 2016-2020 dengan alasan adanya pembenahan internal di BBMC dengan SK Nomor 40/Int-DA-BBMC/7/III/2018 pada Selasa (6/3/2018), selanjutnya mengangkar caretaker untuk menjalankan kepengurusan sementara di masa transisi.