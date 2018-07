Celine Dion sampai Sujud Syukur Bisa Konser di Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Celine Dion menyapa penggemar tanah air untuk pertama kalinya lewat konser bertajuk Celine Dion Live Tour 2018.

Konser yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (7/7/2018) ini ditonton oleh lebih dari 10 ribu penggemar diva asal Kanada ini.

Celine Dion membuka konsernya dengan menyanyikan lagu hitsnya 'The Power of Love' dilanjutkan oleh 'That's The Way It Is'.

Sorak serta tepuk tangan meriah penonton ini pun bergema di ruangan tersebut.

Mengenakan suits warna emas dan kemeja putih, Celine tampak tersenyum haru melihat respon antusias penonton.

"Jakarta kita berhasil! Kalian tahu, ini kali pertama saya datang ke sini. Maklum rumahku jauh," ucapnya yang membuat penonton tertawa.

Celine mengatakan dirinya sangat senang bisa bertemu fansnya di Indonesia. Ia bahkan bersujud untuk menunjukan kesenangannya itu.

"Terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendukung saya selama hampir tiga dekade saya bernyanyi," tuturnya.

Pelantun 'My Heart Will Go On' itu memanaskan suasana dengan meminta penonton berteriak untuk menunjukan antusiasme mereka.

"Kalian harus janji kita akan bersenang-senang ya. Janji," pungkas Celine yang diiyakan oleh penggemarnya.(*)

• Kisah Suradji, Dukun Paling Keji yang Pernah Dikenal di Indonesia

• Roy Kiyoshi: Di Depan Akan Ada Isu Ras dan Agama, Yuk Kita Bergandengan Tangan

• Santri Banten Antarkan Timnas U-19 Indonesia Bungkam Vietnam 1-0