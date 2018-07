Celine Dion Gelar Konser Perdana di Indonesia Malam Ini

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Diva kenamaan dunia Celine Dion gelar konser untuk pertama kalinya di Indonesia pada Sabtu, (7/7/2018).

Konser bertajuk Celine Dion Live Tour 2018 ini diadakan di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat.

Pihak promotor, PK Entertaiment menjanjikan pertunjukan yang megah dan tak terlupakan dari sang diva yang telah berkarir lebih dari 30 tahun ini.

"Celine akan diiringi full live orchestra. Di atas seluas 300 meter, Celine akan menyanyikan lagu-lagu hits yang dicintai penggemarnya di Indonesia" kata CEO PK Entertainment Peter Harjani.

Pelantun 'My Heart Will Go On' ini memboyong 60 personil dari timnya, termasuk musical director, pengatur tata panggung, creative designer, dan penari latar

"Jadi semua itu disiapkan pihak manajemen Celine. Kita bisa bayangkan seperti show-show di Las Vegas saja, penataannya flawless," jelasnya secara antusias.

Sebanyak sepuluh ribu tiket yang dibagi dalam beberapa kategori ludes terjual.

Celine pun siap menghibur penggemar tanah air yang merindukan suara emasnya pada malam ini.

Lagu terbarunya 'Ashes' soundtrack film Deadpool 2 pun rencananya akan dibawakan diva asal Canada ini.

"Semoga malam ini everyone is happy dan bisa enjoy penampilan Celine yang dipastikan memukau," pungkasnya.