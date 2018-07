Kritikan Tajam Mario Gomez Soal Kepemimpinan Wasit di Indonesia, Gomez: Ini Bukan Perlawanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, meminta pihak PSSI untuk segara membanahi kepemimpinnan wasit.

Puncak kekesalan Gomez terhadapi wasit adalah saat Persib bertanding menghadapi Persija Jakarta.

Pertandingan yang dimenangkan oleh Persija dengan skor 1-0 itu menurut penilaian Gomez, wasit banyak merugikan timnya.

Oleh karena itu, ia meminta wasit untuk mendapat perhatian khusus agar dibenahi.

• Prancis Vs Urugay : Adu Rekor Tak Terkalahkan di Piala Dunia 2018, Siapa yang Akan Pecah Duluan?

"Banyak wasit yang harus berubah, enggak cuma Persib tapi buat semua, itu penting, enggak cuma Persib tapi Indonesia, buat liga Indonesia. Kita mau semua tim dan pemain berkembang, jadi wasit juga harus berkembang. Itu paling penting," ujar Gomez usai memimpin latihan di Stadion GBLA, Jumat (6/7/2018).

Keluh kesah Gomez selama ini terhadap wasit bukanlah sebuah bentuk perlawanan.

Ia menegaskan, hanya ingin melihat wasit dapat berkembang lebih baik.

Bukan hanya pemain dan pelatih saja yang harus berkembang.

• Kecelakaan yang Mengakibatkan Atlet Sepeda Asian Games Luka Berat Kini Ditangani Polres Subang

"Iya ada pemain jelek, itu normal, tapi pemain yang jelek bagaimana?. Mereka enggak berkembang, mereka enggak main. Sama kaya wasit. Jika mereka ingin liga berkembang, mereka harus berkembang. Ini untuk liga Indonesia yang lebih baik," katanya.

Bahkan, Gomez berpendapat jika kualitas wasit masih tidak ada perubahan, ia yakin tak ada pemain yang mau bermain di Liga Indonesia.

"Ini bukan buat saya, saya bisa saja pindah ke negara lain kapan saja, mungkin minggu depan bisa jadi saya pindah. Tapi ini untuk kalian, untuk Indonesia, not only for me. For Indonesia," ucapnya.

Di Indonesia ucap Gomez, banyak memiliki pemain yang memiliki kualitas sangat bagus.

• Jelang Uruguay Vs Prancis - Les Bleus Cuma Aman di Setengah Jam Pertama

Namun, Gomez mengingatkan bahwa yang harus berubah dan berkembang bukan hanya pemain, tetapi wasit juga.

"Di sini banyak pemain bagus, pemain muda bagus. Banyak pemain lokal bagus, yes banyak. Tapi kalian harus berkembang, bukan cuma tim, pemain, tapi juga wasit, semuanya," katanya.