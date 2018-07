Bank Mandiri Fasilitasi Transaksi Civitas Akademika Institut Teknologi Bandung

CEO Bank Mandiri wilayah Jawa Barat Harry Gale dan Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi bersama dengan Dekan School of Business Management (SBM) Institut Teknologi Bandung Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan layanan keuangan di Kampus SBM ITB Bandung, Jumat (6/7/2018).

TRIBUNJABAR. CO. ID, BANDUNG - Bank Mandiri menyiapkan fasilitas pembayaran online untuk mendukung pelaksanaan kegiatan akademis dan non-akademis civitas akademika Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam mengembangkan dunia pendidikan.

Fasilitas berupa layanan Payment Gateway Mandiri (Mandiri Internet Acquiring) itu diharapkan dapat memudahkan ITB menerima pembayaran dari masyarakat umum dan internasional yang ingin terlibat dalam kegiatan ITB tersebut.

Perjanjian kerjasama pemanfaatan layanan keuangan itu ditandatangani oleh CEO Bank Mandiri wilayah Jawa Barat Harry Gale dan Senior Vice President Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri Thomas Wahyudi bersama dengan Dekan School of Business Management (SBM) Institut Teknologi Bandung Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono di Kampus SBM ITB Bandung, Jumat (6/7/2018).

Menurut Harry Gale, Fasilitas itu rencananya akan segera dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan konferensi bertajuk International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2018.

Acara yang diselenggarakan oleh School of Business & Management (SBM) ITB akan diadakan pada tanggal 8 – 10 Agustus 2018 di Padma Hotel Bali, Indonesia. Dalam seminar ini SBM ITB bekerjasama dengan universitas lainnya dan didukung oleh “International Association of Business Enginering Profesionals" (IABEP) dan PRIME United Nations Global Compact, yang menyelenggarakan konferensi international dan menyediakan forum berbagi ide dan informasi terkini mengenai pertumbuhan ekonomi digital juga partisipasi dari pelaku bisnis dan pelajar untuk memberikan solusi dan ide untuk negara-negara berkembang.

Sebagai keynote speaker dalam acara ini adalah Dr. Sri Mulyani Indrawati – Menteri Keuangan Republik Indonesia (dalam konfirmasi) dan Prof. Dr. Hendrik Brumme – President, Reutlingen University, Jerman.

Sedangkan bertindak sebagai panel speaker adalah Prof. Kung – Jeng Wong dari National Taiwan University of Science and Technology, Dr. Raoul Oberman dari Endeavor Indonesia, Hermawan Kartajaya dari Markplus, Inc dan Deddy P. Koesrindartoto, PhD dari SBM ITB.

Dalam acara tersebut peserta seminar dapat melakukan pembayaran biaya seminar menggunakan kartu kredit dan kartu debit yang berlogo Visa dan Mastercard.

“Melalui kerjasama ini, kami ingin mendukung ITB merealisasikan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa sehingga akhirnya ITB dapat menjadi institusi pendidikan kebanggaan negeri,” kata Harry Gale.

Ke depan, lanjut Harry Gale, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan kepada ITB baik melalui produk dan layanan finansial dari Bank Mandiri maupun dari perusahaan anak.

Saat ini, Bank Mandiri Group memiliki produk keuangan yang lengkap, termasuk produk tabungan, pembiayaan, alat pembayaran online, serta produk-produk investasi. Informasi mengenai produk-produk keuangan Bank Mandiri dapat diakses melalui website www.bankmandiri.co.id