Menjelang Lawan PSIS, Fernando Soler Pastikan Semua Pemain Oke, Kecuali Deden Natshir

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Asisten Pelatih Persib Bandung, Fernando Soler memastikan para pemainnya siap tempur menghadapi PSIS Semarang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (8/7/2018).

Termasuk, Ezechiel N Douassel yang sudah absen berlatih selama dua hari.

Semua ok, Oh In Kyun sudah kembali, Victor Igboenfo dan Ezechiel sudah oke latihan, tapi rasanya dia (Eze) kena lagi bahunya saat lawan Persija, sedikit," ujar Soler sesudah memimpin latihan di Stadion SPOrT Jabar Arcamanik, Rabu (4/7/2018).

Sebelumnya, pemain asal Chad itu menderita cedera di bahu kirinya saat sesi game internal sebelum bertandang ke markas Macan Kemayoran.

Ezechiel bahkan harus menepi lebih cepat karena cederanya dikhawatirkan akan lebih parah jika dipaksakan.

Untuk itu, ia diberikan kesempatan beristirahat agar kembali fit saat menjamu PSIS.

Soler memastikan, hanya Muhammad Natshir yang akan absen di pertandingan nanti.

Deden sapaan akrab Muhammad Natshir terkena akumulasi kartu kuning saat menghadapi PSMS Medan.

"Natshir mungkin akumulasi. cuma dia saja, semuanya tidak ada masalah," ucapnya.